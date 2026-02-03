Trumps Rohstoffhammer landet – Seltene-Erden-Aktien schlagen wild aus

Die Initiative sieht vor, 1,67 Milliarden US-Dollar privaten Kapitals mit einem 10-Milliarden-Dollar-Kredit der US-Export-Import-Bank zu kombinieren, um Metalle wie Gallium, Kobalt oder Lanthan zentral zu beschaffen und einzulagern. Das Konzept erinnert an die strategische Ölreserve, nur für Mineralien, die für Hightech-Produkte unverzichtbar sind – von iPhones und Halbleitern über EV-Batterien bis hin zu Düsentriebwerken.

Die Aktien von Seltenen Erden und kritischen Mineralien sprangen am Montag deutlich an, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass die US-Regierung unter Präsident Donald Trump eine strategische Reserve im Wert von 12 Milliarden US-Dollar aufbauen will. "Project Vault", so der interne Name, soll die Versorgung amerikanischer Hersteller sichern und die Abhängigkeit von China verringern – jenem Land, das die weltweite Produktion und Verarbeitung vieler dieser Elemente dominiert.

Nach Bekanntwerden der Pläne zogen mehrere US-Seltene-Erden-Aktien vorbörslich kräftig an, darunter USA Rare Earth, Critical Metals, United States Antimony und NioCorp. Auch MP Materials legte deutlich zu. Die anfängliche Kursrallye verpuffte allerdings zum Teil wieder. Nicht alle Seltene-Erden-Aktien konnten die vorbörslichen Gewinne halten, einige schlossen am Ende des Tages im Minus.

Laut US-Regierungsangaben, die anonym blieben, soll das System so funktionieren: Unternehmen verpflichten sich, bestimmte Rohstoffe zu einem festgelegten Lagerpreis künftig abzunehmen und dafür Vorabgebühren zu zahlen. Anschließend beschafft Project Vault die gewünschten Metalle, lagert sie zentral und berechnet den Herstellern Zinsen sowie Lagerkosten. Die Unternehmen dürfen jederzeit auf ihre Kontingente zugreifen, müssen diese aber später wieder auffüllen. Im Notfall – etwa bei chinesischen Exportstopps – könnten sie den gesamten Bestand abrufen.

Zu den bisher beteiligten Unternehmen zählen General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova sowie Google. Drei Rohstoffhändler – Hartree Partners, Traxys North America und Mercuria Energy – sollen die Einkaufslogistik übernehmen. Der Ex-Im-Bank-Vorstand hat am Montag über den Rekordkredit abgstimmt, der die bisherige Höchstsumme der Behörde mehr als verdoppelt.

Project Vault ist Teil einer breiteren Strategie der Trump-Regierung, die Lieferketten zu "entkoppeln". Bereits zuvor hatte Washington direkte Investitionen in amerikanische Mineralienunternehmen angestoßen und neue Kooperationsabkommen mit Ländern wie Australien, Japan und Malaysia geschlossen. Rückenwind erhielt die Initiative durch Chinas verschärfte Exportkontrollen im vergangenen Jahr, die mehrere US-Hersteller zu Produktionskürzungen zwangen.

Unklar bleibt, welche institutionellen Investoren die 1,67 Milliarden US-Dollar bereitstellen und wie hoch die Lager- und Vermittlungsgebühren konkret ausfallen. Sicher ist jedoch: Eine zivile Mineralienreserve gab es in den USA bislang nicht – und der neue Plan dürfte die Machtverhältnisse auf dem globalen Rohstoffmarkt verschieben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



