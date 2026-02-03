    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKingman Minerals AktievorwärtsNachrichten zu Kingman Minerals
    Kingman erhält Genehmigung für Phase-III-Bohrungen im Projekt Mohave

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 3. Februar 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (FWB: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Bureau of Land Management („BLM“) der USA die Genehmigung erhalten hat, die Explorationsbohrungen in seinem Projekt Mohave in Arizona fortzusetzen.

     

    Das genehmigte Bohrprogramm der Phase III umfasst sieben HQ-Diamantbohrlöcher mit einem Gesamtvolumen von etwa 814,7 Metern (2.673 Fuß). Sechs der Bohrlöcher werden von drei Bohrplattformen im Bereich einer bestehenden Störungszone ausgehend in südöstlicher Richtung abgeteuft, ein Bohrloch in nordwestlicher Richtung.

     

    Abbildung 1: Planansicht mit Lage der genehmigten Phase-III-Bohrlöcher im Projekt Mohave, über polreduzierte Magnetikdaten geplottet. Bohrplattformen und Bohrlochverläufe sind relativ zum historischen Gebiet der Mine Rosebud dargestellt. Die gelben Linien stehen für historische Bohrlöcher, die schwarzen Linien für die geplanten Standorte der Phase-III-Bohrungen. Mit „S“ gekennzeichnete Bereiche stellen Zonen dar, die anhand von Magnetikdaten von einer schmalen Deckschicht überlagert sind.

     

    Simon Studer, Interims-CEO, President und ein Direktor des Unternehmens: „Dank der Genehmigung vom BLM sind wir in der Lage, gezielte Testbohrungen außerhalb der historischen Abbaustätten der Mine Rosebud durchzuführen. Unsere Zielsetzung ist es, die Kontinuität des Erzgangsystems Southwick zu bewerten und entscheidungsrelevante Informationen zu generieren, die als Orientierungshilfe für weitere Explorationen dienen.”

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek, MSc, CPG, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und freigegeben.

     

    ÜBER DAS UNTERNEHMEN

     

    Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS) ist ein börsennotiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edelmetallvorkommen in Nordamerika gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die historische Mine Rosebud in den Music Mountains in Mohave County (Arizona), die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. In den 1880er-Jahren wurden in diesem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt, die vor allem in den späten 1920er und 1930er Jahren abgebaut wurden. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Aufbrüche und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.

