Analysten sind sich sicher: So holen Sie den besten Preis beim Autokauf heraus

Dave Thomas, ein Analyst der Automobilindustrie bei CDK, einem Softwareanbieter für Autohäuser, sagte dazu: "Das ist einfach ein Teil des Prozesses, der keinen Spaß macht." Doch Verhandlungen zu vermeiden, kann teuer werden, und die Risiken sind mit den Rekordpreisen für Autos und den gestiegenen Autokreditzinsen noch größer geworden. So meistern Sie diesen unliebsamen Prozess.

Ein Autokauf ist eine Anschaffung, bei der man noch verhandeln kann. Das Problem ist nur, dass die meisten Leute das nicht gerne tun. In einer Autokaufsimulation stellten Forscher der Indiana University und der Cornell University fest, dass die Teilnehmer im Durchschnitt bereit waren, für ein 20.000 Dollar teures Fahrzeug zusätzlich etwa 1.100 Dollar zu zahlen, nur um jegliches Feilschen zu vermeiden.

Viele Händler bieten Preisangebote per E-Mail oder Telefon an, sodass Käufer die Angebote ohne Druck in Ruhe vergleichen können. Während die meisten Autoverkäufe in den USA immer noch persönlich abgewickelt werden, beginnt etwa ein Viertel der Käufer den Kaufprozess online und beendet ihn beim Autohändler, so CDK.

Vorbereitung ist A und O

Sich im Vorfeld eingehend mit den Details eines Angebots auseinanderzusetzen, kann für Verbraucher, die es gewohnt sind, bequem von zu Hause aus online Preise zu vergleichen, sehr attraktiv sein. Es minimiert zudem potenziell unangenehme persönliche Kontakte und kann dazu beitragen, dass sich die Kunden beim Besuch im Autohaus sicherer fühlen.

Ivan Drury, Analyst bei Edmunds, einem US-amerikanischen Online-Autokaufberater, erklärte: "Jemand, der sich hinsetzt, recherchiert und den gesamten Prozess betrachtet, ist wahrscheinlich besser aufgestellt als jemand, der unvorbereitet an die Sache herangeht und sich darauf verlässt, gut reden zu können."

Drury erklärte, dass viele jüngere Konsumenten, die an Online-Zahlungen mit nur einem Klick gewöhnt sind, weniger gerne verhandeln und Wert auf Schnelligkeit und Sicherheit legen. Er empfiehlt, dass potenzielle Käufer zur Vorbereitung recherchieren sollten, zu welchen Preisen vergleichbare Fahrzeuge verkauft werden. Käufer, die diese Voraussetzung mitbringen, können schlechte Angebote leichter erkennen. Autokäufer sind möglicherweise weniger verhandlungsbereit oder erzielen in Preisverhandlungen nicht mehr so ​​viel Erfolg wie früher.

Fahrzeugpreise in letzten Jahren enorm gestiegen

Laut Daten von Edmunds lag der durchschnittliche Transaktionspreis für einen Neuwagen im Dezember 2025 bei 49.466 US-Dollar, gegenüber 40.578 US-Dollar fünf Jahre zuvor. Dies bedeutet eine Preissteigerung von 21,90 Prozent innerhalb der fünf Jahre.

Bei Gebrauchtwagen lag der durchschnittliche Transaktionspreis im Jahr 2020 bei 19.000 bis 20.000 US-Dollar. Fünf Jahre später lag er bei 25.000 bis 26.000 US-Dollar. Dies bedeutet bei den Gebrauchtwagen einen Anstieg von fast 30 Prozent innerhalb dieses Zeitraums.

Laut Edmunds ist der durchschnittliche Preisnachlass auf den Listenpreis, zu dem Autos tatsächlich verkauft werden, von etwa 12 Prozent im Jahr 2015 auf unter 5 Prozent Ende letzten Jahres gesunken. Die Verhandlungsposition hängt auch vom Fahrzeug selbst ab. Händler sind bei begehrten Modellen mit geringer Verfügbarkeit in der Regel weniger flexibel, was die Preise angeht.

Letztendlich ist Realismus wichtig. "Gehen Sie nicht mit der Erwartung heran, ein Auto zum halben Preis zu bekommen", sagte Drury. Denn wenn Sie das tun, "werden Sie am Ende auch mit demselben Auto nach Hause fahren, mit dem Sie gekommen sind".

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion