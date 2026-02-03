Erholung - Halbleiterwerte treiben südkoreanische Börse nach oben

Am stärksten nach oben ging es an den technologielastigen Börsen der Region. Für Rückenwind sorgte dabei auch der überraschend starke Umsatzausblick von Palantir Technologies. Südkoreanische Aktien kletterten um über sechs Prozent und profitierten von den Kurssprüngen von Samsung Electronics und SK Hynix. Beide hatten am Vortag stark nachgegeben.

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Auf die Verluste zu Wochenbeginn haben die Aktienmärkte in Fernost am Dienstag mit einer kräftigen Gegenbewegung reagiert. Neben den US-Vorgaben stützte die Erholung von Gold und Silber nach den jüngsten Turbulenzen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog mit 3,92 Prozent auf 54.720,66 Punkte ebenfalls deutlich an. Auch die chinesischen Börsen stabilisierten sich, wenn auch nicht allzu stark. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gewann 1,18 Prozent auf 4.660,11 Zähler, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong 0,25 Prozent auf 26.843,08 Punkte.

Der indische Aktienmarkt profitierte unterdessen von der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Zölle auf den Import indischer Produkte zu senken. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social sprach er davon, die von ihm verhängten Zölle von 25 auf 18 Prozent zu reduzieren. Im Gegenzug habe der indische Regierungschef Narendra Modi zugesagt, seine Zölle und andere Handelshemmnisse für US-Produkte auf null zu reduzieren und deutlich mehr US-Güter zu kaufen.

Die australische Börse hinkte den anderen Märkten etwas hinterher, auch wenn sie im Plus lag. Zwar stützte die Erholung der Edelmetalle den rohstofflastigen Aktienmarkt, aber die Notenbank des Landes hatte die Zinsen erhöht, um so inflationären Gefahren zu begegnen. Darauf gerieten Anleihen unter Druck und die Landeswährung zog an. Die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung seien merklich gestiegen, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Der S&P/ASX 200 kletterte um 0,89 Prozent auf 8.857,05 Punkte./mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics Aktie Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,89 % und einem Kurs von 2.460 auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:52 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics Aktie um +6,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,39 %. Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics bezifferte sich zuletzt auf 575,39 Mrd..



