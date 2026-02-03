    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie

    ROUNDUP/Trotz KI Boom

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chipzulieferer Siltronic blickt vorsichtig auf 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Siltronic erwartet 2026 schwieriges Geschäftsumfeld.
    • KI-Boom steigert Nachfrage, Industrie bleibt träge.
    • Aktie fiel um 2,5%, Umsatz sank um 4,7% 2025.
    ROUNDUP/Trotz KI Boom - Chipzulieferer Siltronic blickt vorsichtig auf 2026
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic rechnet nach einem tristen Jahr 2025 mit einem weiter schwierigen Geschäftsumfeld. So sorgt zwar der KI-Boom und die damit hohe Nachfrage nach schnellen Computer-Prozessoren sowie Speicherchips mit hoher Bandbreite (HBM) für eine rege Nachfrage nach größeren Silizium-Scheiben, aus denen dann Computer-Chips hergestellt werden. Dem gegenüber steht aber schon länger eine eher träge Nachfrage aus der breiten Industrie, der Autobranche sowie seitens Smartphone-Herstellern. Denn in diesen Bereichen sitzen viele Kunden von Siltronic sowie deren Kunden immer noch auf teils hohen Lagerbeständen, die sie erst einmal weiter abbauen.

    Alles in allem werde 2026 von Preisdruck außerhalb von Langfristverträgen sowie von negativen Wechselkurseffekten geprägt sein, hieß es von Siltronic denn auch am Dienstag im Zuge der Veröffentlichung der vorläufigen Resultate für 2025. "Während die Endmärkte im 300-Millimeter-Bereich wachsen, steht der 200-Millimeter-Bereich auch in diesem Jahr wegen weiterhin erhöhter Lagerbestände noch unter Druck."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Wacker Chemie AG!
    Long
    64,26€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 13,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    72,79€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 13,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zudem verwies das Unternehmen auf Lieferverschiebungen von Anfang 2026 ins Schlussquartal 2025 sowie auf die Schließung der Fertigung für bestimmte kleinere Wafer in Burghausen im vergangenen Jahr, deren Umsätze 2026 entsprechend wegfallen. Vor diesem Hintergrund traut sich die Beteiligung von Wacker Chemie noch keine detaillierte Prognose für das neue Jahr zu. Anleger müssen sich wohl bis zur Vorlage der endgültigen Jahreszahlen am 12. März gedulden.

    Für Branchenexperte Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies ist der vorsichtige Ausblick keine Überraschung. Die Siltronic-Führung habe zuletzt immer wieder betont, dass die Perspektiven erst einmal schwierig blieben. Daher sollten die aktuellen Äußerungen auch Investoren kaum überraschen, wenngleich die durchschnittlichen Analystenschätzungen für 2026 immer noch zu hoch erschienen. Das dürfte sich nun aber ändern.

    Die Siltronic-Aktie geriet im frühen Handel unter Druck und fiel um 2,5 Prozent auf 50,75 Euro. Seit dem Mehrjahrestief von 31,70 Euro vergangenen September hat sich der Kurs aber schon ein gutes Stück weit erholt. So schwankt der Siltronic-Aktienkurs ohnehin sehr stark mit dem - ebenfalls volatilen - Nachfragezyklus in der Branche. Im Boomjahr 2021 mussten etwa über weite Strecken mehr als 140 Euro je Papier gezahlt werden.

    2025 lief es derweil am Ende besser als von Analysten im Durchschnitt befürchtet, was aber auch an den Lieferschiebungen ins Schlussquartal 2025 hinein liegen könnte. Der Umsatz des Chipzulieferers sank im Gesamtjahr im Vergleich zu 2024 um 4,7 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro. Davon blieben 23,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig; konkret sind das 317 Millionen Euro und damit ein Rückgang um rund 13 Prozent.

    Damit erreichte das Unternehmen die eigenen Ziele, was auch an Kostensenkungen lag. "Nachfrageimpulse in vielen Teilen der Endmärkte - insbesondere KI-getrieben - wirkten unterstützend, während Preiseffekte und Produktmix das Umfeld weiterhin belasteten", sagte der Siltronic-Vorstandsvorsitzende Michael Heckmeier laut Mittelung zur Entwicklung im vergangenen Jahr. Ohne Schließung der SD-Linie in Burghausen und Wechselkurseffekte hätten der Umsatz operativ auf Vorjahresniveau gelegen.

    Jefferies-Analyst Hesse hebt zudem den in seinen Augen soliden Netto-Finanzmittelfluss positiv hervor. So gibt das Unternehmen zwar weiterhin Geld im Zusammenhang mit einer noch neuen Fabrik in Singapur aus, doch sanken insgesamt die Investitionen etwa in Sachanlagen. Daher verbesserte sich der Netto-Cashflow 2025 im Vergleich zum Vorjahr von minus 297 Millionen Euro auf minus 85 Millionen Euro; im Schlussquartal war er gar positiv, es flossen dem Unternehmen also liquide Mittel zu./mis/lew/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 68,55 auf Tradegate (03. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -10,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd..

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -14,60 %/+39,03 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Wacker Chemie - WCH888 - DE000WCH8881

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wacker Chemie. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Trotz KI Boom Chipzulieferer Siltronic blickt vorsichtig auf 2026 Der Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic rechnet nach einem tristen Jahr 2025 mit einem weiter schwierigen Geschäftsumfeld. So sorgt zwar der KI-Boom und die damit hohe Nachfrage nach schnellen Computer-Prozessoren sowie Speicherchips mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     