Star Copper schließt das Feldprogramm auf Copperline mit der Einreichung der Bohrgenehmigung für das Jahr 2026 ab

Vancouver, British Columbia / 3. Februar 2026 / Star Copper Corp. (CSE: STCU) | (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) („Star Copper“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass nach dem Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet Copperline in Nord-Zentral-British Columbia ein Erkundungsfeldprogramm durchgeführt wurde; eine Zusammenfassung der Ergebnisse folgt nachstehend.

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. Juli 2025 berichtet wurde, sagte Darryl Jones, CEO des Unternehmens damals: „Das Konzessionsgebiet Copperline ist ein aufregender Neuzugang zu unserem wachsenden Portfolio hochgradiger Kupferprojekte in British Columbia. Mit seiner überzeugenden Geologie, gutem Zugang zu Infrastruktur und starken historischen Gehalten stellt Copperline eine ausgezeichnete Kupfer-Silber-Gelegenheit in einem bewährten Metallgürtel dar. Aufgrund bemerkenswerter Ähnlichkeiten mit dem Projekt Iskut von Imperial Metals könnte dieses Projekt rasch zu einer hohen Priorität werden.“

Das Konzessionsgebiet Copperline besteht aus acht Mineral-Claims über insgesamt ungefähr 4.502 Hektar nahe Skutsil Knob am Südende des Bergzuges Driftwood, etwa 120 Kilometer nord-nordöstlich von Smithers, British Columbia, entfernt (Abbildung 1).

Abbildung 1. Lage des Projekts Copperline. Star Copper 2025

Executive Summary

Am 30. Oktober 2025 schloss Star Copper sein erstes Erkundungsfeldprogramm auf dem 945 Hektar großen Konzessionsgebiet Copperline, ungefähr 120 Kilometer nord-nordöstlich von Smithers, British Columbia, gelegen, ab. Dabei wurde eine historische Kupfer-Silber-Mineralisierung bestätigt und es wurden Infill-Bodenproben entnommen, um Erweiterungen bekannter geochemischer Anomalien zu prüfen. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Wichtige Highlights des Programms

- Bestätigte sichtbare Kupfermineralisierung im historischen Stollen Beaman – vier oberflächliche Gesteinsproben wurden genommen

- Mineralisiertes Float-Material mit sichtbarem Malachit im Gefälle unter der historischen Main Zone, wahrscheinlich aus aufwärts gerichteter Mineralisierung

- Infill-Bodenproben zur Prüfung der Erweiterungen der Kupfer-in-Boden-Anomalien aus dem Jahr 2023 (bis zu 463 ppm Cu); Ergebnisse stehen noch aus

- Lokalisierung des historischen Bohrkernlagers im Konzessionsgebiet 649970 E / 6190360 N

- Historische Explorationsdaten im Gelände verifiziert, die das Modell eines vulkanischen Redbed-Kupfer-Silber-Vorkommens stützen

Überblick über das Konzessionsgebiet

Das Konzessionsgebiet Copperline umschließt Skutsil Knob am Südende der Driftwood Range und beherbergt eine vulkanische Redbed-Kupfer-Silber-Mineralisierung (Vollo, 1974; Borovic, 1990).

Das Konzessionsgebiet Copperline beinhaltet 6 Mineralkonzessionen über insgesamt 945 Hektar in der Bergbauregion Omineca in British Columbia. Das Projekt liegt auf einer Breite von 55°50'N, Länge von 126°36'W (NTS 93M/15E), etwa 120 Kilometer nord-nordöstlich von Smithers. Zugang erfolgt per Hubschrauber ab Smithers oder über Forststraßen ab dem Gebiet Nilkitkwa River.

Das Konzessionsgebiet beherbergt ein vulkanisches Redbed-Kupfer-Silber-Vorkommen, das starke geologische Ähnlichkeiten zu dem Kupfervorkommen Sustut (Imperial Metals), 80 Kilometer nordöstlich, aufweist. Vulkanische Redbed-Vorkommen sind weltweit für ihr Potenzial zu Größe und Gehalt bekannt.

Die Mineralisierung besteht aus versprengtem und in Stringern auftretendem Bornit, -Tetraedrit, -Chalkopyrit und -Chalkosin sowie selten gediegenem Kupfer und ist in kalk-alkalinem Vulkangestein der niedrigen jurassischen Telkwa-Formation, Hazelton-Gruppe, eingelagert (Weicker, 2001; Houles, 2003).

Ausgewählte Abschnitte aus historischen Bohrungen (1973/74)

Bohrloch Abschnitt (m) Cu (%) Ag (g/t) DR-9 25,0 2,54 50,4 DR-11 9,1 2,94 83,3 DR-12 3,0 3,05 78,9 DR-1 12,2 1,62 35,0

Tabelle 1 - Quelle: Vollo (1974, 1975); Weicker (2001). Zur Beachtung: Historische Ergebnisse gelten nur als Information zur Exploration und wurden nicht von einem qualifizierten Sachverständigen verifiziert. Star Copper 2025.

Feldprogramm 2025

Am 30. Oktober 2025 wurde eine Feld-Crew per Hubschrauber in das Konzessionsgebiet Copperline entsandt. Die Schneedecke beeinträchtigte die Arbeitsbedingungen vor Ort, und die Crew arbeitete in Schneeschuhen. Zwei Feldteams arbeiteten gleichzeitig:

- Bodenprobenteam: Führte Infill-Bodenproben zur genaueren Prüfung anomaler Kupfer-in-Boden-Ergebnisse aus dem Jahr 2023 durch

- Erkundungsteam: Führte Erkundungsarbeiten zur Bestätigung der historischen Mineralisierung durch

Bodenprobenprogramm

Das Bodenprobenprogramm 2025 diente der genaueren Prüfung anomaler Kupfer-in-Boden-Ergebnisse aus dem Programm 2023 (Rodway, 2023). Das Programm 2023 ergab stark anomale Kupferwerte im südöstlichen Abschnitt des Rasters mit Ergebnissen von 449 ppm Cu und 463 ppm Cu. Die Anomalien bleiben nach Osten und Süden offen.

Das Bodenprobenprogramm 2025 war auf Infill und Erweiterung dieser offenen Anomalien entlang von vier Ost-West-Linien ausgerichtet.

Linie (UTM N) Umfang Ziel 6190600N Erweitert bis 650250E Östliche Erweiterung der Anomalie 6190550N Erweitert bis 650250E Erneute Probe, Erweiterung des 463 ppm Cu-Gebietes 6190500N Erweitert bis 650250E Erneute Probe, Erweiterung des 449 ppm Cu-Gebietes 6190450N 649925E bis 650250E Südliche Erweiterung (neu)

Tabelle 2 - Probenabstände: 25 m auf allen Linien. Proben wurden aus B-Horizont-Boden genommen. Star Copper 2025.

Abbildung 2. Lage der Bodenprobenlinien 2025 (schwarz), welche die Ergebnisse der geochemischen Kupfer-in-Boden-Proben 2023 überlagern (Rodway, 2023). Beachten Sie die anomalen Werte von bis zu 463 ppm Cu im südöstlichen Abschnitt des Rasters 2023, das nach Osten und Süden offenblieb. Star Copper 2025.

Gesteinsproben & Erkundungsergebnisse

Trotz schwieriger Schneebedingungen bestätigte das Erkundungsteam historische Mineralisierung und nahm Proben aus mehreren Gebieten:

Stollen Beaman (649878 E / 6190550 N)

Vier Oberflächenproben wurden aus dem historischen Stollen Beaman und den direkt benachbarten Gebieten genommen. Es wurde sichtbarer Malachit (Kupferkarbonat) beobachtet, was die Kupfermineralisierung in diesem Gebiet bestätigte. Eine Probe aus dem Jahr 2023 in diesem Stollen ergab 1,93 % Cu und 94,3 g/t Ag (Rodway, 2023).

Abbildung 3. (Drei Bilder). Malachithaltige Proben aus dem Stollen Beaman aus dem Feldprogramm im Oktober 2025. Grüne Kupferkarbonat-Färbung (Malachit) ist an Probenoberflächen sichtbar. Star Copper 2025.

Mineralisiertes Float-Material unterhalb der Main Zone

Beim Versuch, Zugang zu historischen Gräben zu finden (von Schnee verdeckt), beobachtete die Feld-Crew große Felsblöcke mit sichtbarem Malachit im Gefälle unterhalb der historischen Main Zone. Es wurden zwei Oberflächenproben genommen. Diese Felsblöcke werden als Talus interpretiert, der vermutlich aus der hangaufwärts gelegenen Mineralisierung der Main Zone stammt, und liefern eine zusätzliche Bestätigung der Kupfermineralisierung in diesem Gebiet.

Abbildung 4. (Zwei Bilder). Malachithaltige Float-Felsblöcke im Gefälle unterhalb der Main Zone.

Star Copper 2025.

Historisches Bohrkernlager (649970 E / 6190360 N)

Die Feld-Crew lokalisierte kreuzweise gestapelten Bohrkern. Dieser Kern verbleibt im Konzessionsgebiet und steht für zukünftige Untersuchungen, erneutes Logging sowie eine mögliche erneute Beprobung zu Verifizierungszwecken zur Verfügung.

Abbildung 5. Historischer Bohrkern. Star Copper 2025.

Zusammenfassung

- Bestätigung der Mineralisierungsart: Sichtbarer Malachit im Stollen Beaman stimmt mit historisch dokumentierter vulkanischer Redbed-Kupfer-Silber-Mineralisierung überein.

- Anomale Boden-Geochemie: Bodenproben aus dem Jahr 2023 ergaben Werte bis zu 463 ppm; die Anomalien sind nach Osten und Süden offen. Das Infill-Probenprogramm war auf die Prüfung dieser Erweiterungen ausgerichtet (Ergebnisse stehen noch aus).

- Mineralisierung im Float bestätigt: Malachithaltige Felsblöcke unter der Main Zone bestätigen das Vorhandensein von Kupfermineralisierung.

- Bohrkern ist zur Verifizierung verfügbar: Die Lokalisierung des historischen Bohrkerns ermöglicht zukünftige erneute Beprobungen und die Verifizierung von Analyseergebnissen.



Abbildung 6. Übersicht über das Konzessionsgebiet und Karte der Zielgebiete. Star Copper 2025.

Mehrere in der Vergangenheit empfohlene Explorationsaktivitäten bleiben ungeprüft und stellen Prioritätsziele dar:

- Geophysikalische IP-Untersuchung: In den Jahren 1990, 2001 und 2023 empfohlen (Borovic, 1990; Weicker, 2001; Rodway, 2023), jedoch bislang nie durchgeführt. Wesentlich zur zielgerichteten Vektorisierung in Richtung Sulfidmineralisierung in der Tiefe.

- Zone West (MINFILE 093M230): Ergab 2,14 % Cu und 50,2 g/t Ag in Probenahmen im Jahr 2003 (Houles, 2003) – bisher nicht durch Bohrungen getestet.

- Zone Dave (MINFILE 093M231): Ausbiss östlich der Main Zone - bisher nicht durch Bohrungen getestet.

- Erweiterungen des Streichens: Keine Bohrungen nördlich von DR-2 oder südlich von DR-12 im Gebiet der Main Zone

- Potenzial in der Tiefe: Historische Bohrungen bis in eine Tiefe von ~150 m; die Mineralisierung bleibt in der Tiefe offen.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf historische Schätzungen

Die historische Schätzung des Mineralbestands von etwa 900.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2 % Cu und 48 g/t Ag wurde von Craigmont Mines Ltd. in den Jahren 1973/74 vor der Einführung der in NI 43-101 festgelegten Standards erstellt. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung als aktuelle Mineralressource einzustufen. Das Unternehmen behandelt diese Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource. Die Schätzung wird nur zu Informationszwecken angegeben, um die historische Bedeutung der Exploration des Konzessionsgebiets zu verdeutlichen.

QUELLENNACHWEIS

- Borovic, I., 1990. Geological and Geophysical Report, Driftwood Property. BC Assessment Report 19978, erstellt für T.J. Resources Inc.

- Houles, J., 2003. Prospecting and Diamond Drilling on the Copperline Property. BC Assessment Report 27276.

- Rodway, N., 2023. Copperline Property 2023 Assessment Report. Erstellt für Zimtu Capital Corp., Dezember 2023.

- Vollo, N.B., 1974. Diamond Drilling Report, DR Group, Craigmont Mines Ltd. BC Assessment Report 4967.

- Vollo, N.B., 1975. Diamond Drilling Report, DR Group, Craigmont Mines Ltd. BC Assessment Report 5478.

- Weicker, R., 2001. Geological and Prospecting Report on the Copperline Property. BC Assessment Report 26667, erstellt für Kleinebar Resources Ltd. und Hathor Exploration Ltd.

QA/QC-Erklärung

Star Copper Corp. befolgt die branchenüblichen Protokolle für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) in British Columbia. Die Proben werden unter Einhaltung der Chain-of-Custody-Protokolle an Bureau Veritas Laboratories, ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, versandt. Bei Bureau Veritas werden die Proben getrocknet, zerkleinert, gespalten und zu 85 % auf eine Korngröße von 200 Mesh pulverisiert. Die Analyseverfahren umfassen eine Multi-Element-ICP-ES/MS-Analyse nach einem Aufschluss mit vier Säuren, wobei Gold und Edelmetalle mittels Feuerprobe mit Atomabsorptions- oder ICP-Finish analysiert werden.

Star Copper implementiert ein robustes QA/QC-Programm, das die Einfügung von mindestens 5 % zertifizierter Referenzmaterialien (Standards), Leerproben und Feldduplikaten in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom umfasst, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die Leistung bei den Blindstandards, Leerproben und Duplikaten erreicht ein hohes Maß an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und wurde von Jeremy Hanson, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, verifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Beauftragter des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Star im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia voranzutreiben (finden Sie unsere Videos unter https://starcopper.com/media/). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North und Copper Creek. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

