New Earth Resources begrüßt Jack Lifton als Berater im Unternehmen

Vancouver, British Columbia / 3. Februar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Jack Lifton zum Berater des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Lifton ist ein weltweit anerkannter Berater im Rohstoffsektor und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Raffination, Fertigung und Herstellung von Spezialchemikalien und Technologiemetallen. Er hatte leitende Positionen inne, darunter als Forschungswissenschaftler, technischer Betriebsleiter, Werksleiter und CEO in der OEM-Automobilelektronik- und Seltenmetallindustrie. Er ist weithin bekannt für seine Expertise im Bereich innovativer Verarbeitungstechnologien für Seltenerdmetalle (REEs) und andere kritische Metalle.

Derzeit ist Herr Lifton Co-Chair des Critical Minerals Institute (CMI), das sich auf die Entwicklung einer nordamerikanischen Lieferkette für kritische Minerale konzentriert, sowie Direktor des Industrial Policy Institute, das Regierungen in Fragen der Politik zum Umgang mit kritischen Metallen und Materialien berät. Er ist ein gefragter Redner, Berater und Autor zu den Themen Märkte für kritische Minerale, Technologiemetalle sowie fortschrittliche Gewinnungs- und Raffinationsverfahren. Herr Lifton hat zudem einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der Mercy School of Law der University of Detroit und einen Abschluss in Chemie und Mathematik von der Wayne State University. Dies verdeutlicht seinen starken Hintergrund in Naturwissenschaften und Rechtswissenschaften, auf dem seine Branchenkenntnisse aufbauen.

In seiner Funktion als Berater wird Herr Lifton New Earth mit seinem Fachwissen in den Bereichen der kritischen Mineralmärkte, Projektbewertung und allgemeine Branchentrends zur Stärkung der Explorationsstrategie und der langfristigen Positionierung des Unternehmens unterstützen.

„Wir freuen uns sehr, Herrn Lifton in unserem Team willkommen zu heißen“, so Lawrence Hay, CEO von New Earth. „Seine Kenntnisse, seine Erfahrung und seine globale Perspektive werden unserer umfassenden Explorationsstrategie im Hinblick auf die Bewertung von Möglichkeiten im Bereich der Seltenerdmetalle und kritischen Minerale in Kanada zuträglich sein.“

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren und dann erneut in den 1970er Jahren Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.