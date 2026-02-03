Siltronic unter Druck - Jefferies: Aussichten blieben unsicher

Das könnte Siltronic Auftrieb geben.





ASML übertrifft im vierten Quartal die Erwartungen bei Bestellungen, da Chiphersteller mehr investieren, um die KI-Nachfrage zu bedienen

ASML meldete am Mittwoch stärkere als erwartete Auftragseingänge, da der weltweit größte Anbieter von Ausrüstungen für die Computerchip-Herstellung mehr Bestellungen erhielt, dank größerer Investitionen in die Fertigungskapazitäten für Künstliche Intelligenz.

Die Bestellungen im vierten Quartal, die wichtigste Kennzahl der Branche, beliefen sich auf 13,2 Milliarden Euro (15,8 Milliarden US-Dollar) gegenüber 5,4 Milliarden Euro im Vorquartal. Damit wurden die Erwartungen der Analysten von 6,32 Milliarden Euro laut dem Forschungsunternehmen Visible Alpha deutlich übertroffen.





"In den vergangenen Monaten haben viele unserer Kunden eine deutlich positivere Einschätzung der mittelfristigen Marktsituation geäußert, vor allem basierend auf robusteren Erwartungen hinsichtlich der Nachhaltigkeit der KI-bezogenen Nachfrage", sagte ASML-Geschäftsführer Christophe Fouquet in einer Mitteilung.





Der Anstieg der Bestellungen erfolgt, während mehrere Chiphersteller-Kunden von ASML ihre Investitionspläne angesichts der steigenden Nachfrage nach KI-Logik- und Speicherchips, die von Cloud-Computing-Giganten wie Microsoft, Amazon und Googles Mutterkonzern Alphabet benötigt werden, erhöhen.





Das niederländische Unternehmen hob zudem seine Prognose für das Jahr 2026 an. Es erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 34 und 39 Milliarden Euro, verglichen mit Analystenerwartungen von 35 Milliarden Euro laut LSEG-Daten. Zuvor hatte ASML einen gleichbleibenden bis sinkenden Umsatz im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert, der 2025 bei 32,7 Milliarden Euro lag.





"Wir erwarten, dass 2026 ein weiteres Wachstumsjahr für das Geschäft von ASML wird", sagte Fouquet.





Analysten hatten erwartet, dass der niederländische Konzern von der stärkeren Nachfrage seiner wichtigsten Kunden wie TSMC und Samsung profitieren würde, da Chiphersteller ihre Investitionen erhöhen, um die Kapazität für KI-bezogene Chips angesichts des knappen globalen Angebots an Speicher- und KI-Beschleunigerchips auszubauen.