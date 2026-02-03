AKTIE IM FOKUS
Siltronic unter Druck - Jefferies: Aussichten blieben unsicher
- Siltronic-Aktien fallen um 3,8% auf 50,10 Euro.
- Trübe Geschäftsaussichten belasten die Anleger stark.
- Unsichere Prognosen für 2026 bleiben weiterhin bestehen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siltronic haben am Dienstag unter weiter trüben Geschäftsaussichten gelitten. Die Papiere des Herstellers von Halbleiter-Wafern sackten nach der Vorlage von vorläufigen Finanzkennzahlen um 3,8 Prozent auf 50,10 Euro ab. Damit zählten sie zu den schwächsten Werten im SDax . Der Index der kleineren Werte legte moderat zu.
Siltronic rechnet nach einem tristen Jahr mit einem weiter schwierigen Umfeld. Der Waferhersteller habe zwar die Erwartungen im vierten Quartal übertroffen, schrieb Experte Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies. Die weiteren Aussichten allerdings blieben unsicher, denn es gebe noch keine konkreten Ziele für 2026. Es sei nur klar, dass das Jahr wieder herausfordernd werde./la/jha/
Eine Nachricht seitens SIL, dass man die Singapur-Anlage wegen des Chip-Booms schneller hochfährt als zunächst geplant, dürfte dem Kurs auf die Sprünge helfen.
Sollte das aus technischen Gründen nicht möglich sein, sollte man vorläufig lieber bei anderen, größeren Wafer-Herstellern investieren, um zeitnah von dem erwarteten Nachfrageboom (bei 300 mm Wafern) profitieren zu können. Wer weiß, wie der Markt aussieht, wenn Siltronic dann endlich soweit ist.
Irgendwie gefällt mir diese ganze Gemengelage nicht. Lasse mich aber gerne belehren. Nur das Wort "Lagerbestände" sollte bitte nicht vorkommen :-)
Das könnte Siltronic Auftrieb geben.
https://www.siltronic.com/fileadmin/investorrelations/2025/Q3/20251219_InvestorPresentation.pdf