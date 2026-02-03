DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MERCK KGAA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA zwar von 127 auf 132 Euro angehoben, die Aktien aber mangels Potenzial von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Falko Friedrichs liegt mit seiner bereinigten Ergebnisschätzung für die Darmstädter für 2026 nach Absenkung nun um 7 Prozent unter dem Konsens, für die Folgejahre gar um bis zu 10 Prozent. Nach der jüngsten Kurserholung rät er, eine bessere Einstiegschance abzuwarten./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 124,4EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 132

Kursziel alt: 127

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



