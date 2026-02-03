KSB Vz. setzt 2025 Wachstumskurs fort – So profitieren Anleger!
Trotz globaler Unsicherheiten setzt KSB seinen Wachstumskurs fort: Umsatzrekorde, starkes Pumpengeschäft und optimistischer Ausblick bis 2026 prägen die Strategie.
- KSB setzt den Wachstumskurs auch 2025 fort, trotz herausfordernder Rahmenbedingungen
- Auftragseingang und Umsatz über 3 Milliarden Euro, mit einem Anstieg von 2,9 % bzw. 2,3 % (bereinigt um Währungseffekte 5,6 % bzw. 5,0 %)
- Das Segment Pumpen wuchs um 6,1 % auf 1.760 Mio. €, vor allem im Wassermarkt mit 12,5 % Wachstum
- Der Umsatz überschritt erstmals die 3-Milliarden-Euro-Marke, mit einem Wachstum von 2,3 % auf 3.035 Mio. €
- KSB erwartet für 2025 ein EBIT über dem Vorjahr im Bereich von 235 Mio. € bis 265 Mio. €, inklusive Transformationskosten für SAP S/4HANA
- Für 2026 sieht KSB trotz globaler Unsicherheiten weiteres Wachstum vor, will den Wachstumskurs beibehalten
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Jahresfinanzbericht, bei KSB Vz. ist am 03.02.2026.
Der Kurs von KSB Vz. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1.092,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,68 % im
Minus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1.080,00EUR das entspricht einem Minus von -1,14 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.197,60PKT (+0,22 %).
-0,90 %
+3,27 %
+14,39 %
+20,90 %
+73,20 %
+179,04 %
+362,34 %
+251,91 %
+565,41 %
