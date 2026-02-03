Rambus Aktie verliert deutlich an Wert - 03.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rambus Aktie. Mit einer Performance von -16,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,29 %, geht es heute bei der Rambus Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Rambus ist ein innovativer Akteur in der Halbleiterindustrie, der sich auf Speicher- und Sicherheitslösungen spezialisiert hat. Mit seinen patentierten Technologien bietet das Unternehmen Produkte, die die Leistung und Effizienz von Chips steigern. Hauptkonkurrenten sind Micron, Samsung und SK Hynix. Rambus' Alleinstellungsmerkmal liegt in der Integration von Speicher- und Sicherheitslösungen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Rambus, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,00 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rambus einen Anstieg von +2,54 %.

Rambus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,69 % 1 Monat -8,16 % 3 Monate -10,00 % 1 Jahr +38,20 %

Informationen zur Rambus Aktie

Es gibt 108 Mio. Rambus Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,83 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Infineon Technologies, Synopsys und Co.

Infineon Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,86 %. Synopsys notiert im Plus, mit +0,62 %. NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -5,85 %.

Rambus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rambus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rambus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.