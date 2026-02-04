    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Ihre wichtigsten Termine

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zahlen-Update von: Alphabet, Qualcomm, Uber, Eli Lilly, Novo Nordisk & Infineon

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Zahlen-Update von: Alphabet, Qualcomm, Uber, Eli Lilly, Novo Nordisk & Infineon
    Foto: Brian Melley/AP/dpa

    Unternehmenstermine

    06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: Credit Agricole, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweden: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweden: Husqvarna, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Spanien: Banco Santander, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Infineon, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystencall)
    07:30 Uhr, Österreich: OMV, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Dänemark: Novo Nordisk, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Dänemark: Carlsberg, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Finnland: Stora Enso, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: YouGov, Q2-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: GSK, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Schweden: Securitas AB, Jahreszahlen
    08:30 Uhr, Finnland: UPM Kymmene, Jahreszahlen
    10:00 Uhr, Luxemburg: Stabilus, Hauptversammlung
    11:45 Uhr, USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: CME Group, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Cummins, Q4-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen
    13:45 Uhr, USA: AbbVie, Q4-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Align Technology, Q4-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Qualcomm, Q1-Zahlen
    22:05 Uhr, Niederlande: Qiagen, Q4-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Snap, Q4-Zahlen
    22:15 Uhr, USA: Allstate, Q4-Zahlen
    22:30 Uhr, Großbritannien: ARM Holding, Q3-Zahlen
    22:30 Uhr, USA: Alphabet, Q4-Zahlen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu OMV AG!
    Short
    54,68€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 11,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    46,24€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 10,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
    02:45 Uhr, China: RatingDog China Dienste 1/26
    06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    09:00 Uhr, Australien: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    09:15 Uhr, Spanien: HCOB PMI Dienste 1/26
    09:45 Uhr, Italien: HCOB PMI Dienste 1/26
    09:50 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00  Uhr, EU: Erzeugerpreise 12/25
    11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung 1/26
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: ISM-Services Index 1/26
    16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 04.02.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:30USAUSAFed's Musalem speech
    16:00USAUSAJOLTS Job Openings
    16:00USAUSAFactory Orders (MoM)
    17:00USAUSAFOMC Mitglied Bostic Rede
    20:00USAUSAFOMC Mitglied Daly Rede
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Warum die meisten privaten Trader scheitern
    18:30 WebinarHSBC: Selbsttest Börsenpsychologie - haben Sie Ihre Emotionen im Griff?
    05.02. 07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Zahlen-Update von: Alphabet, Qualcomm, Uber, Eli Lilly, Novo Nordisk & Infineon Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     