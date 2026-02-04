Zahlen-Update von: Alphabet, Qualcomm, Uber, Eli Lilly, Novo Nordisk & Infineon

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Credit Agricole, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Schweden: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Schweden: Husqvarna, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Spanien: Banco Santander, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Infineon, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystencall)
07:30 Uhr, Österreich: OMV, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Dänemark: Novo Nordisk, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Dänemark: Carlsberg, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Finnland: Stora Enso, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: YouGov, Q2-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: GSK, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Schweden: Securitas AB, Jahreszahlen
08:30 Uhr, Finnland: UPM Kymmene, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Luxemburg: Stabilus, Hauptversammlung
11:45 Uhr, USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen
12:00 Uhr, USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: CME Group, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Cummins, Q4-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen
13:45 Uhr, USA: AbbVie, Q4-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Align Technology, Q4-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Qualcomm, Q1-Zahlen
22:05 Uhr, Niederlande: Qiagen, Q4-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Snap, Q4-Zahlen
22:15 Uhr, USA: Allstate, Q4-Zahlen
22:30 Uhr, Großbritannien: ARM Holding, Q3-Zahlen
22:30 Uhr, USA: Alphabet, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
02:45 Uhr, China: RatingDog China Dienste 1/26
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
09:00 Uhr, Australien: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
09:15 Uhr, Spanien: HCOB PMI Dienste 1/26
09:45 Uhr, Italien: HCOB PMI Dienste 1/26
09:50 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 12/25
11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung 1/26
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM-Services Index 1/26
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
