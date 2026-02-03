Palantir Aktie klettert deutlich - 03.02.2026

Die Palantir Aktie notiert aktuell bei 140,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,46 % zugelegt, was einem Anstieg von +14,40 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Palantir Aktie. Nach einem Plus von +1,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 140,00€, mit einem Plus von +11,46 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Obwohl sich die Palantir Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -20,42 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um -1,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Palantir auf -9,66 %.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,40 % 1 Monat -5,26 % 3 Monate -20,42 % 1 Jahr +82,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Palantir Aktie, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Quartalszahlen. Während einige Nutzer optimistische Kursziele von 170/180€ anstreben, äußern andere Bedenken über eine mögliche Überbewertung und die Volatilität des Kurses. Es wird darauf hingewiesen, dass trotz positiver Schätzungen der Kurs nach anfänglichen Gewinnen fallen könnte, was die Unsicherheit im Markt verdeutlicht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 319,30 Mrd. € wert.

Palantir hat nach den Quartalszahlen im nachbörslichen Handel deutlich zugelegt. Setzt sich die Stimmung nach dem Ausblick auch im regulären Handel fort?

Palantir hat neue Zahlen veröffentlicht und mit überraschend starkem Wachstum sowie einem optimistischen Ausblick die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +1,41 %.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.