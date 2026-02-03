Heute am 03.02.2026: Schaeffler Aktie im Spotlight

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Schaeffler in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +37,43 % bestehen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Mit einer Performance von -3,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,81 %, geht es heute bei der Schaeffler Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um -18,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Schaeffler auf +15,07 %.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,69 % 1 Monat +11,28 % 3 Monate +37,43 % 1 Jahr +128,23 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine erwartete Kurzfrist‑Korrektur bzw. tiefere Konsolidierung bei Schaeffler, diskutierte technische Pullback‑Zonen (9,20–9,70; 8,30–8,90; 7,40–7,80), Analystenkonsens ~8,50–9,50, Bull/Bear‑Szenarien (11–13 vs. 6–7), Kritik an positiven Medienberichten und Besorgnis über einen Insiderverkauf (Vorstand 53.916 AK bei 11,67 €).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Schaeffler eingestellt.

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,19 Mrd. € wert.

Der Dax dürfte sich am Dienstag mit einer weiteren Erholung wieder in Richtung 25.000 Punkte orientieren. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 24.912 Punkte. Am Vortag …

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 6,20 auf 8,30 Euro angehoben, die Aktien nach der Kursrally aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Der Enthusiasmus hinsichtlich Humanoider Roboter sei inzwischen zu weit gegangen, …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

