    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    Besonders beachtet!

    265 Aufrufe 265 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute am 03.02.2026: Schaeffler Aktie im Spotlight

    Am heutigen Handelstag muss die Schaeffler Aktie bisher Verluste von -3,43 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 03.02.2026: Schaeffler Aktie im Spotlight
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Schaeffler Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.02.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Mit einer Performance von -3,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,81 %, geht es heute bei der Schaeffler Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Schaeffler in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +37,43 % bestehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schaeffler!
    Long
    8,92€
    Basispreis
    0,82
    Ask
    × 12,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    10,40€
    Basispreis
    0,82
    Ask
    × 12,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um -18,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Schaeffler auf +15,07 %.

    Schaeffler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,69 %
    1 Monat +11,28 %
    3 Monate +37,43 %
    1 Jahr +128,23 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine erwartete Kurzfrist‑Korrektur bzw. tiefere Konsolidierung bei Schaeffler, diskutierte technische Pullback‑Zonen (9,20–9,70; 8,30–8,90; 7,40–7,80), Analystenkonsens ~8,50–9,50, Bull/Bear‑Szenarien (11–13 vs. 6–7), Kritik an positiven Medienberichten und Besorgnis über einen Insiderverkauf (Vorstand 53.916 AK bei 11,67 €).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Schaeffler eingestellt.

    Zur Schaeffler Diskussion

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,19 Mrd. € wert.

    Beruhigung bei Edelmetallen lässt Dax weiter steigen


    Der Dax dürfte sich am Dienstag mit einer weiteren Erholung wieder in Richtung 25.000 Punkte orientieren. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 24.912 Punkte. Am Vortag …

    UBS senkt Schaeffler auf 'Sell' - Ziel hoch auf 8,30 Euro


    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 6,20 auf 8,30 Euro angehoben, die Aktien nach der Kursrally aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Der Enthusiasmus hinsichtlich Humanoider Roboter sei inzwischen zu weit gegangen, …

    Silber, Teradyne & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Schaeffler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    -3,43 %
    -18,69 %
    +11,28 %
    +37,43 %
    +128,23 %
    +42,62 %
    +45,10 %
    -33,12 %
    -30,68 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heute am 03.02.2026: Schaeffler Aktie im Spotlight Am heutigen Handelstag muss die Schaeffler Aktie bisher Verluste von -3,43 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     