Xiaomi Aktie knickt um -1,70 % ein - 03.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Xiaomi Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,70 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,20 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Xiaomi Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -24,84 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,32 %. Im Jahr 2026 gab es für Xiaomi bisher ein Minus von -14,60 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,65 % 1 Monat -13,32 % 3 Monate -24,84 % 1 Jahr -21,46 %

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,77 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,85 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,15 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +5,05 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.