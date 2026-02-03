    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    SILTRONIC AG Aktie im Ausverkauf - -4,74 % - 03.02.2026

    Am 03.02.2026 ist die SILTRONIC AG Aktie, bisher, um -4,74 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

    SILTRONIC AG Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 03.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von -4,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,29 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 49,68, mit einem Minus von -4,74 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei SILTRONIC AG insgesamt ein Minus von -0,28 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -10,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,58 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SILTRONIC AG auf +9,94 %.

    SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,10 %
    1 Monat +4,58 %
    3 Monate -0,28 %
    1 Jahr +23,50 %

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,46 Mrd. € wert.

    Siltronic unter Druck - Jefferies: Aussichten blieben unsicher


    Die Aktien von Siltronic haben am Dienstag unter weiter trüben Geschäftsaussichten gelitten. Die Papiere des Herstellers von Halbleiter-Wafern sackten nach der Vorlage von vorläufigen Finanzkennzahlen um 3,8 Prozent auf 50,10 Euro ab. Damit zählten …

    Chipzulieferer Siltronic blickt vorsichtig auf 2026


    Der Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic rechnet nach einem tristen Jahr 2025 mit einem weiter schwierigen Geschäftsumfeld. So sorgt zwar der KI-Boom und die damit hohe Nachfrage nach schnellen Computer-Prozessoren sowie Speicherchips mit …

    JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Der Waferhersteller habe die Erwartungen im vierten Quartal 2025 übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Dienstag. Die weiteren Aussichten …

    So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

    Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,58 %.

    SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    -2,49 %
    -10,10 %
    +4,58 %
    -0,28 %
    +23,50 %
    -36,51 %
    -62,35 %
    +233,02 %
    +31,40 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300



