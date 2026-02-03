SILTRONIC AG Aktie im Ausverkauf - -4,74 % - 03.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von -4,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,29 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 49,68€, mit einem Minus von -4,74 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei SILTRONIC AG insgesamt ein Minus von -0,28 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -10,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,58 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SILTRONIC AG auf +9,94 %.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,10 % 1 Monat +4,58 % 3 Monate -0,28 % 1 Jahr +23,50 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,46 Mrd. € wert.

Die Aktien von Siltronic haben am Dienstag unter weiter trüben Geschäftsaussichten gelitten. Die Papiere des Herstellers von Halbleiter-Wafern sackten nach der Vorlage von vorläufigen Finanzkennzahlen um 3,8 Prozent auf 50,10 Euro ab. Damit zählten …

Der Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic rechnet nach einem tristen Jahr 2025 mit einem weiter schwierigen Geschäftsumfeld. So sorgt zwar der KI-Boom und die damit hohe Nachfrage nach schnellen Computer-Prozessoren sowie Speicherchips mit …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Der Waferhersteller habe die Erwartungen im vierten Quartal 2025 übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Dienstag. Die weiteren Aussichten …

So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,58 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.