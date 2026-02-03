    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    ThyssenKrupp - Aktie geht steil - 03.02.2026

    Am 03.02.2026 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um +5,10 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.02.2026

    Mit einer Performance von +5,10 % konnte die ThyssenKrupp Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,740, mit einem Plus von +5,10 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die ThyssenKrupp Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +24,78 %.

    Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +1,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +21,94 % gewonnen.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,72 %
    1 Monat +15,90 %
    3 Monate +24,78 %
    1 Jahr +226,16 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Hauptversammlung und die Erwartungen der Anleger. Es wird auf die Erhöhung der Anteile durch große Investoren hingewiesen, was als positives Signal interpretiert wird. Zudem betrachten einige Nutzer die Aktie als überverkauft und suchen nach Einstiegsmöglichkeiten, während die allgemeine Stimmung optimistisch bleibt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,21 Mrd. € wert.

    SILBER CRASH - von 122 auf 72 USD! Jetzt das Messer schärfen mit TKMS, CSG, Silver Viper und thyssenkrupp


    Der explosionsartige Anstieg des Silberpreises in fast einer Linie von rund 35 auf 122 USD bis Ende letzter Woche, fordert jetzt seinen spekulativen Tribut. Um mehr als 300 % hat sich das Edelmetall binnen 14 Monaten nach oben geschwungen, begleitet …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,20 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +2,76 %. voestalpine notiert im Plus, mit +0,84 %. ArcelorMittal legt um +0,42 % zu

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +5,42 %
    +7,19 %
    +22,14 %
    +31,49 %
    +243,70 %
    +112,79 %
    +58,52 %
    +12,65 %
    +51,41 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



