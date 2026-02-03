ThyssenKrupp - Aktie geht steil - 03.02.2026

Mit einer Performance von +5,10 % konnte die ThyssenKrupp Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,740€, mit einem Plus von +5,10 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die ThyssenKrupp Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +24,78 %.

Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +1,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +21,94 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,72 % 1 Monat +15,90 % 3 Monate +24,78 % 1 Jahr +226,16 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Hauptversammlung und die Erwartungen der Anleger. Es wird auf die Erhöhung der Anteile durch große Investoren hingewiesen, was als positives Signal interpretiert wird. Zudem betrachten einige Nutzer die Aktie als überverkauft und suchen nach Einstiegsmöglichkeiten, während die allgemeine Stimmung optimistisch bleibt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,21 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,20 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +2,76 %. voestalpine notiert im Plus, mit +0,84 %. ArcelorMittal legt um +0,42 % zu

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.