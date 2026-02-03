    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitMine Immersion Technologies Registered AktievorwärtsNachrichten zu BitMine Immersion Technologies Registered

    Cathie Wood kauft BitMine, Cirlce und Bullish im Ausverkauf

    Die Investmentgesellschaft von Cathie Wood nutzte den kräftigen Abverkauf am Montag, um ihre Beteiligungen an mehreren Krypto-Aktien deutlich aufzustocken.

    • ARK Invest kauft Krypto-Aktien während Marktrückgang.
    • Größte Investition: 9,4 Mio. USD in Circle-Aktien.
    • Cathie Wood bleibt optimistisch trotz Marktvolatilität.
    ARK Invest greift zu - Cathie Wood kauft BitMine, Cirlce und Bullish im Ausverkauf
    Foto: Dall-E

    Der US-Vermögensverwalter ARK Invest hat die jüngste Schwächephase am Krypto-Markt genutzt, um seine Positionen in ausgewählten Krypto-Aktien spürbar auszubauen. Aus aktuellen Handelsmeldungen geht hervor, dass ARK am Montag Aktien des Stablecoin-Emittenten Circle, des Ethereum-Treasury-Unternehmens Bitmine sowie der Krypto-Börse Bullish im Gesamtwert von mehreren Millionen US-Dollar erworben hat.

    Den größten Zukauf tätigte ARK bei Circle. Über zwei börsengehandelte Fonds investierte das Haus rund 9,4 Millionen US-Dollar in die Aktie. Parallel flossen etwa 6,25 Millionen US-Dollar in Anteile von Bitmine, während weitere 6 Millionen US-Dollar für Aktien der Krypto-Handelsplattform Bullish aufgewendet wurden.

    Darüber hinaus erhöhte ARK kleinere Engagements in Block sowie Coinbase. Die Zukäufe beliefen sich hier auf rund 1,9 Millionen beziehungsweise 1,25 Millionen US-Dollar.

    Deutliche Kursverluste bei Krypto-Aktien

    Die Käufe erfolgten vor dem Hintergrund kräftiger Kursrückgänge. Circle-Aktien schlossen am Montag 7,9 Prozent tiefer bei 58,86 US-Dollar und haben damit in den vergangenen sechs Monaten rund 65 Prozent an Wert verloren. Bitmine verbucht mit einem Minus von 9,15 Prozent den stärksten Tagesverlust und schloss bei 22,80 US-Dollar. Die Aktie von Bullish gab um 4,74 Prozent auf 28,77 US-Dollar nach. Coinbase verlor im Tagesverlauf 3,5 Prozent.

     

    Kryptomarkt unter Druck

    Der Ausverkauf bei Krypto-Aktien spiegelt die jüngste Schwäche des gesamten Marktes wider. Bitcoin notierte Dienstagfrüh bei 78.641 US-Dollar und liegt damit rund 10,9 Prozent unter dem Niveau der Vorwoche. Ethereum verliert im selben Zeitraum etwa 20 Prozent und fiel auf 2.331 US-Dollar zurück.

    Cathie Wood bleibt optimistisch

    Trotz der angespannten Marktlage zeigt sich ARK-Chefin Cathie Wood weiter zuversichtlich. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf X verwies sie auf die jüngste Rallye beim Goldpreis und stellte einen möglichen Zusammenhang mit der nächsten Aufwärtsphase von Bitcoin her. Historisch habe Gold in den letzten beiden großen Marktzyklen jeweils vor Bitcoin gedreht, während die langfristige Korrelation zwischen beiden Anlageklassen seit 2020 mit 0,14 vergleichsweise gering sei.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Pascal Grunow
