Cathie Wood kauft BitMine, Cirlce und Bullish im Ausverkauf

Den größten Zukauf tätigte ARK bei Circle. Über zwei börsengehandelte Fonds investierte das Haus rund 9,4 Millionen US-Dollar in die Aktie. Parallel flossen etwa 6,25 Millionen US-Dollar in Anteile von Bitmine, während weitere 6 Millionen US-Dollar für Aktien der Krypto-Handelsplattform Bullish aufgewendet wurden.

Der US-Vermögensverwalter ARK Invest hat die jüngste Schwächephase am Krypto-Markt genutzt, um seine Positionen in ausgewählten Krypto-Aktien spürbar auszubauen. Aus aktuellen Handelsmeldungen geht hervor, dass ARK am Montag Aktien des Stablecoin-Emittenten Circle , des Ethereum-Treasury-Unternehmens Bitmine sowie der Krypto-Börse Bullish im Gesamtwert von mehreren Millionen US-Dollar erworben hat.

Darüber hinaus erhöhte ARK kleinere Engagements in Block sowie Coinbase. Die Zukäufe beliefen sich hier auf rund 1,9 Millionen beziehungsweise 1,25 Millionen US-Dollar.

Deutliche Kursverluste bei Krypto-Aktien

Die Käufe erfolgten vor dem Hintergrund kräftiger Kursrückgänge. Circle-Aktien schlossen am Montag 7,9 Prozent tiefer bei 58,86 US-Dollar und haben damit in den vergangenen sechs Monaten rund 65 Prozent an Wert verloren. Bitmine verbucht mit einem Minus von 9,15 Prozent den stärksten Tagesverlust und schloss bei 22,80 US-Dollar. Die Aktie von Bullish gab um 4,74 Prozent auf 28,77 US-Dollar nach. Coinbase verlor im Tagesverlauf 3,5 Prozent.

Kryptomarkt unter Druck

Der Ausverkauf bei Krypto-Aktien spiegelt die jüngste Schwäche des gesamten Marktes wider. Bitcoin notierte Dienstagfrüh bei 78.641 US-Dollar und liegt damit rund 10,9 Prozent unter dem Niveau der Vorwoche. Ethereum verliert im selben Zeitraum etwa 20 Prozent und fiel auf 2.331 US-Dollar zurück.

Cathie Wood bleibt optimistisch

Trotz der angespannten Marktlage zeigt sich ARK-Chefin Cathie Wood weiter zuversichtlich. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf X verwies sie auf die jüngste Rallye beim Goldpreis und stellte einen möglichen Zusammenhang mit der nächsten Aufwärtsphase von Bitcoin her. Historisch habe Gold in den letzten beiden großen Marktzyklen jeweils vor Bitcoin gedreht, während die langfristige Korrelation zwischen beiden Anlageklassen seit 2020 mit 0,14 vergleichsweise gering sei.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



