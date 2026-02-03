Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax steigt weiter - Beruhigung bei den Edelmetallen
- Dax steigt um 1% auf 25.043 Punkte am Dienstag.
- Stabilisierung an Gold- und Silbermärkten setzt fort.
- MDax gewinnt 0,7%, EuroStoxx 50 ebenfalls +1%.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag auf Erholungskurs geblieben. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um ein Prozent auf 25.043 Punkte.
Am Vortag bereits hatte der Dax nach nervösem Start zugelegt, denn an den Gold- und Silbermärkten hatte eine Beruhigung eingesetzt. Die Stabilisierung dort setzt sich am Dienstag fort. Nach den US-Börsen kam dies über Nacht auch an den Handelsplätzen in Asien an.
Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann 0,7 Prozent auf 31.721 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein Prozent nach oben./la/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Klassischer Murmeltiertag.... unser täglich Märchen gib uns heute. 🤡 🥳 🥂 🥸
Seit Mitte November ist die Abendkasse im DAX konsequent short positioniert – nicht aus Überzeugung, sondern aus Prinzip. Fünf Short-Versuche wurden ohne Stopp ins Nirwana geschickt, ganz im Stil eines Traders, der Margin Calls für eine temporäre Marktineffizienz hält.
Die nun erzielten Mini-Gewinne gönne ich ihm von Herzen. Wirklich. Jeder Pip zählt, wenn das Konto emotional bereits im Bärenmarkt notiert. Sein Auftreten erinnert dabei an einen Marktteilnehmer ohne Liquidität, ohne Plan, aber mit maximalem Frust-Hebel – dauerhaft überinvestiert in die eigene Meinung.
Kurzum: Fundamentaldaten egal, Risikomanagement ausgesetzt, Ego long.
Ein klassischer Fall von psychologischer Überspekulation bei chronischem Kapitalmangel.