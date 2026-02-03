Evotec - Aktienkurs springt nach oben +7,13 % - 03.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von +7,13 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Evotec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,3890€, mit einem Plus von +7,13 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Evotec Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,29 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -3,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec +9,04 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,63 % 1 Monat +7,55 % 3 Monate -15,29 % 1 Jahr -29,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Evotec Aktie, die durch ein Upgrade der Berenberg Bank beeinflusst wurde. Die Anleger zeigen sich skeptisch gegenüber der Nachhaltigkeit dieser Empfehlung und äußern Bedenken über die fehlende Nachrichtenlage. Zudem wird die strategische Neuausrichtung des Unternehmens thematisiert, während die Bedeutung einer transparenten Kommunikation von Investor Relations hervorgehoben wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,14 Mrd.EUR € wert.

Der Dax dürfte sich am Dienstag mit einer weiteren Erholung wieder in Richtung 25.000 Punkte orientieren. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 24.912 Punkte. Am Vortag …

Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Evotec beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Hamburger seien ein weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut, schrieb Christian Ehmann am Montag in seiner Kaufempfehlung. Den Kunden …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Lonza Group und Co.

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,85 %.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.