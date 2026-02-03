Erneutes Rekordjahr für KSB - Pumpenhersteller will auch 2026 wachsen
- KSB erzielt 2025 Rekordumsatz von über 3 Mrd. Euro.
- Auftragseingang steigt auf 3,2 Mrd. Euro, starke Nachfrage.
- Wachstumskurs soll 2026 trotz schwieriger Lage fortgesetzt werden.
FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Ein gut laufendes Pumpengeschäft hat dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB auch 2025 ein Rekordjahr beschert. Bereits 2024 hatte das Unternehmen Bestwerte erreicht. Und 2026 will der SDax -Konzern aus Frankenthal trotz schwieriger Rahmenbedingungen in der Weltwirtschaft seinen Wachstumskurs fortsetzen, wie KSB am Dienstag zur Vorlage seiner vorläufigen Zahlen mitteilte. Angesichts der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Situation und den weltweiten politischen Spannungen zeigte sich Unternehmenslenker Stephan Timmermann mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr sehr zufrieden: KSB habe 2025 "zu einem erneut besten Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte gemacht".
So stieg der Umsatz 2025 vorläufigen Berechnungen zufolge im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf gut 3 Milliarden Euro. Ähnlich stark zog der Auftragseingang in dem Zeitraum auf 3,2 Milliarden Euro an - vor allem dank einer stark angeschwollenen Nachfrage im Absatzmarkt Wasser. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) werde im mittleren Bereich des Zielkorridors von 235 bis 265 Millionen Euro erwartet und damit über dem Vorjahr, hieß es weiter. Die finalen Zahlen will KSB am 26. März präsentieren./mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Vz. Aktie
Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 1.030 auf Tradegate (03. Februar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Vz. Aktie um +3,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,39 %.
Die Marktkapitalisierung von KSB Vz. bezifferte sich zuletzt auf 933,89 Mio..
KSB Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,76. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.081,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.010,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.250,00EUR was eine Bandbreite von -6,48 %/+15,74 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu KSB Vz. - 629203 - DE0006292030
Das denkt die wallstreetONLINE Community über KSB Vz.. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Flowserve gestern nach Q3 Zahlen und CC 30% Kursanstieg. Im CC sprach der CEO hauptsächlich über Nuclear power (gefühlt 20 Mal genannt). Er sieht dort großes Potential auf viele Jahre. Auch die neu entwickelten kleinen Reaktoren (SMR´s) wurden als Wachstumstreiber erwähnt. Man profitiert indirekt vom KI Boom. Insgesamt verhält sich Flowserve sehr ähnlich wie KSB. Nur dass Flowserve ein KGV 2025e von 21 und KSB von 10 / 11 hat.
Flowserve hat zwei Segmente, Pumpen (FPD) und Flow Control Systems (FCD). Die Pumpen haben eine Operating Margin, die einer adjusted EBIT Margin entspricht, von 20,3% in Q2. Darin sind die Service Umsätze enthalten, werden also von Flowserve nicht wie bei KSB separat berichtet. Die Margenverteilung dürfte aber ähnlich zu der bei KSB sein, nur auf einem höheren Niveau. Flowserve reklamiert für sich, damit bereits vergleichbar mit best-in-class Wettbewerbern zu sein. Xylem 17%, Mueller Water Products 19% und Pentair 25% dürften gemeint sein.
Die EBIT-Margen der Pumpen und Ventile (um die 0) sind aufgrund des Razer / Razerblade - Geschäftsmodells so niedrig. Die Gewinne werden hauptsächlich in der Servicesparte gemacht, dort mit 20% EBIT-Marge sehr gut. Insgesamt will KSB auf über 10% auf den Gesamumsatz in 2030.