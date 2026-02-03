ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight'
- JPMorgan stuft BASF auf "Underweight" ein.
- Erholung der Einkaufsmanagerindizes bleibt schwach.
- Geringe Aussichten auf Ergebniserholung für BASF.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. BASF gehört zu den Werten, die er unbedingt zu meiden rät./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 46,67 auf Tradegate (03. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +0,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,37 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 41,72 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -23,14 %/+13,15 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Und wenn Menschen in BASF interessiert sind, die eine stark negative Meinung zum Zustand des Standortes hier haben, dann steigt sicher irgendwann der Kurs? Okay. So ist das also...ich lerne mal wieder dazu.
Gegenfrage: Wenn Du solche negativen Einschätzungen teilst, müsstest Du dann bei BASF nicht im Gegenteil schnellstens aussteigen?
BASF ist zwar als Global Player nicht vom deutschen Markt abhängig, aber schau mal, welchen Umsatzanteil Europa (und Deutschland...) noch immer hat/haben. Wenn der sich so entwickelt, wie von ninive et al. offenbar erwartet, dann sollte man aus Zyklikern wie BASF die Flucht ergreifen. Und ist China mit seinen planwirtschaftlich gebauten Überkapazitäten nicht ein absolutes High Risk-Investment? Abgesehen von den lokalen Überkapazitäten immerhin ein Standort, der ausschließlich mit (angeblich!) grün-versifft-inspirierten nachhaltigen Energiequellen betrieben wird, die doch sonst eigentlich dem Dogma der fehlenden kostenseitigen Wettbewerbsfähigkeit unterliegen?
Aber...ich vergaß: Rational ist sehr old school geworden. Bin vermutlich einfach zu alt, um mich auf dieses moderne Denken umzustellen, mein Fehler. Ich bitte um Nachsicht und bin auch schon wieder weg.
Desinformation
2. Gegen diese konkreten 13 Punkte hätte man jetzt sachlich argumentieren können:
Zitat: "....Absichten unserer Regierung gegen den Wirtschaftsstandort Deutschland sind."
1. Weil die jetzige Regierung am Atomausstieg festhält.
2. Weil die jetzige Regierung das Heizungsgesetz "ändert", indem man ihm einen anderen Namen gibt.
12. Weil die deutsche Regierung keinerlei Anstalten macht, die vom EUGH festgestellten potentiell politisch getriebenen deutschen Strafverfolgungsbehörden politisch unabhängig zu machen - einer Grundvoraussetzung freien wirtschaftlichen Handelns. Deutsche Strafverfolgungsbehörden dürfen lt. EUGH eigenständig KEINE internationalen Haftbefehle ausstellen!!!