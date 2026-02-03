Barclays hebt Ziel für Fraport auf 90,50 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 79,00 auf Tradegate (03. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,31 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -17,72 %/+13,92 % bedeutet.