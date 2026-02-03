    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport

    ANALYSE-FLASH

    Barclays hebt Ziel für Fraport auf 90,50 Euro - 'Overweight'

    • Barclays hebt Fraport-Kursziel auf 90,50 Euro an.
    • Einstufung bleibt auf "Overweight" für Fraport.
    • Fraport hat großes Kurspotenzial unter Flughäfen.
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 90 auf 90,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Frankfurter hätten die einfachste Anlagestory mit dem größten Kurspotenzial unter Europas Flughäfen, schrieb Andrew Lobbenberg am Montagnachmittag. Sie sind entsprechend gemeinsam mit Aeroports de Paris seine Favoriten. Der künftige Barmittelzufluss von Fraport werde rege diskutiert. Das Management dürfte mit der Jahresbilanz aber für mehr mittelfristige Klarheit hinsichtlich der Ausgabenpläne sorgen, als es früher der Fall gewesen sei./ag/ajx

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 79,00 auf Tradegate (03. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,31 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -17,72 %/+13,92 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 90,50 Euro

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
