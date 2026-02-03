JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf "Overweight".

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 42,50 auf Tradegate (03. Februar 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -1,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 47,94 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +20,08 %/+43,63 % bedeutet.