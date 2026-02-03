ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'
- JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf "Overweight".
- Kursziel von 61,30 Euro für die Aktie festgelegt.
- Wachstum im Q1 unter Jahresziel von 5-6 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen für das erste Geschäftsquartal der Münchner am Montagabend mit dem Konsens ab. Das Wachstum dürfte zum Auftakt des Geschäftsjahres unter dem für das Gesamtjahr avisierten Tempo von 5 bis 6 Prozent liegen. Dies sei allerdings bereits in den Markterwartungen angekommen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 23:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 42,50 auf Tradegate (03. Februar 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -1,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 47,94 Mrd..
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +20,08 %/+43,63 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 61,30 Euro
Genau so ist es (siehe auch Artikel über Siemens in der November-Ausgabe des manager magazins). Kurzfristig kann der Kurs unter Druck kommen, sofern viele Siemens-Aktionäre die Healthineers-Aktie abstoßen (aus welchen Gründen auch immer, weil sie attraktivere Investments sehen, den Verkaufs-Betrag in Siemens-Aktien umwandeln etc.) Da der Free Float und das Handelsvolumen bei Healthineers steigt, wird die Aktie z.B. für Pensionsfonds und andere Institutionelle attraktiver.
Das ist so gut wie bei allen deutschen Automobilherstellern so. Das ist die abgestrafte deutsche Automobilbranche.
Siemens Mitteilung:
Das Unternehmen plant, 30 Prozent der Siemens Healthineers-Anteile vorzugsweise in Form einer Direktabspaltung an die Aktionäre der Siemens AG zu übertragen. Mittelfristig ist geplant, die Beteiligung auf eine Finanzbeteiligung zu reduzieren. Zudem bekräftigt Siemens seine progressive Dividendenpolitik, die auch nach der Entkonsolidierung von Siemens Healthineers fortgeführt wird. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt abschließender regulatorischer Klärungen sowie der Zustimmung durch die Hauptversammlungen beider Unternehmen, Siemens und Siemens Healthineers.
Ich sehe das Contra: Mehr Anteile werden abgestoßen und auf den Markt gebracht was Druck auf Aktienkurs bringt.
Ich sehe das Pro: Streubesitz steigt, Unternehmen hat höheren Anteil im Dax, und wird interessanter für institutionelle Anleger mit hohen Vermögen.
Sie sollte als Video Aufzeichnungen den Namensaktionären im Investorenportal
noch ein paar Wochen zum Nachlesen zur Verfügung stehen. Virtuell waren ja nur wenige Aktionäre dabei.
In anderen Staaten funktioniert das doch auch. Warum nicht in Deutschland, dem Land der Unfreien.
Andere Frage: Warum sind bei dieser Welt-AG Vorstände und Aufsichtsrâte Krawattenmuffel?
Und einer gendert sogar. - Muss das sein? Eine HV einer AG ist doch keine politische Demo zugunsten
einer Glaubensgemeinschaft.