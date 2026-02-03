Airbus-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei kräftiger Kurserholung

Da der jüngste Kursrückgang wegen der schwachen Januar-Auslieferungszahlen eine gute Einstiegschance biete, bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem von 250 auf 240 Euro gesenkten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 210 Euro erholt, wo sie zuletzt am 22.1.26 notierte.

Nachdem die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190), die im Frühjahr 2025 bei 130 Euro eine kräftige Aufwärtsbewegung gestartet hatte, am 14.1.26 bei 221,25 Euro ein neues Hoch erreichen konnte, geriet sie zuletzt stark unter Druck. Nachdem die Aktie Ende Januar sogar die Marke von 190 Euro angesteuert hatte, behauptete sie sich bei Erstellung dieses Beitrages im Bereich von 194 Euro.

Call-Optionsschein mit Strike bei 200 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 200 Euro, Bewertungstag 18.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000UJ3CQL7, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 194,05 Euro mit 1,06 – 1,07 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs in spätestens einem Monat der Anstieg auf 210 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,83 Euro (+71 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 181,15 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 181,15 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN236C6, wurde beim Airbus-Kurs von 194,05 Euro mit 1,34 – 1,35 Euro taxiert.

Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 210 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,88 Euro (+113 Prozent) erhöhen – sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 171,096 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 171,096 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PJ4AFN5, wurde beim Airbus-Kurs von 194,05 Euro mit 2,33 – 2,34 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 210 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,89 Euro (+66 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.