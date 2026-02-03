    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Tradingchance

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Airbus-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei kräftiger Kurserholung

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 210 Euro erholt.

    Nachdem die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190), die im Frühjahr 2025 bei 130 Euro eine kräftige Aufwärtsbewegung gestartet hatte, am 14.1.26 bei 221,25 Euro ein neues Hoch erreichen konnte, geriet sie zuletzt stark unter Druck. Nachdem die Aktie Ende Januar sogar die Marke von 190 Euro angesteuert hatte, behauptete sie sich bei Erstellung dieses Beitrages im Bereich von 194 Euro.

    Da der jüngste Kursrückgang wegen der schwachen Januar-Auslieferungszahlen eine gute Einstiegschance biete, bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem von 250 auf 240 Euro gesenkten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 210 Euro erholt, wo sie zuletzt am 22.1.26 notierte.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 200 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 200 Euro, Bewertungstag 18.6.26, BV 0,1, ISIN:  DE000UJ3CQL7, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 194,05 Euro mit 1,06 – 1,07 Euro gehandelt.

    Gelingt dem Aktienkurs in spätestens einem Monat der Anstieg auf 210 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,83 Euro (+71 Prozent) befinden.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 181,15 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 181,15 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN236C6, wurde beim Airbus-Kurs von 194,05 Euro mit 1,34 – 1,35 Euro taxiert.

    Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 210 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,88 Euro (+113 Prozent) erhöhen – sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 171,096 Euro

    Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 171,096 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PJ4AFN5, wurde beim Airbus-Kurs von 194,05 Euro mit 2,33 – 2,34 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg auf 210 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,89 Euro (+66 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Airbus-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei kräftiger Kurserholung Kaufempfehlungen
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     