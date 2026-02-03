Kupfer vs. Gold & Silber – Ist Kupfer für Anleger 2026 die bessere Wahl?

Die letzten Handelstage hatten es in sich. Im Edelmetallsektor tobte das Chaos. Der Goldpreis gab zwischenzeitlich deutlich nach. Noch viel dramatischer war das Preisbeben bei Platin, Palladium und Silber. So hatte der Silberpreis zu Wochenbeginn große Mühe, die wichtige Marke von 70 US-Dollar zu verteidigen. Wenige Tage zuvor notierte Silber noch bei 120 US-Dollar. Auch Kupfer konnte sich den Turbulenzen entziehen, doch im Gegensatz zu den beiden Edelmetallen präsentierte es sich vergleichsweise stabil und trotzte dem Crash. Avanciert Kupfer in 2026 nun endgültig zum Überflieger im Rohstoffsektor?

Wenn es um das „Sichere-Hafen-Argument“ geht, führt kein Weg an Gold vorbei. Das Edelmetall ist und bleibt diesbezüglich alternativlos. Obgleich die Silbernachfrage aus dem Investmentbereich (Münzen, Barren, physisch besicherte ETFs) in den letzten Monaten kräftig zunahm, entfällt mehr als die Hälfte der Silbernachfrage noch immer auf industrielle Anwendungen. Kupfer ist hingegen aufgrund seiner unzähligen Anwendungsgebiete der Inbegriff des Industriemetalls. Eine klassische Investmentnachfrage spielt hingegen kaum eine Rolle. Insofern ist Kupfer eher als eine Alternative zu Silber zu sehen.

Kupfer vs. Silber – Welches Potenzial bietet sich dem Kupferpreis?

Ratios sind ein probates Mittel, um Preisniveaus einzuordnen. Wir bemühen an dieser Stelle die Silber-Kupfer-Ratio. Der Silberpreis notiert aktuell bei 85,8 US-Dollar, der aktuelle Kupferpreis (COMEX) liegt bei 6,05 US-Dollar. Die Silber-Kupfer-Ratio beträgt demnach knapp 14,2. Die letzten Handelstage haben auch in der Ratio ihre Spuren hinterlassen. Zum Zeitpunkt der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle vom 28.01. lag die Ratio noch bei 18,9. Obgleich sich die Ratio in den letzten Tagen massiv abkühlte, liegt sie noch immer auf einem sehr hohen Niveau. So dominierte in den letzten 15 Jahren eine Spanne von 5 bis 10. Erst im Dezember-Quartal 2025 überschritt die Ratio nachhaltig die Marke von 10. Somit weist Kupfer im Vergleich zu Silber noch immer beachtliches Aufwärtspotenzial auf.

Was treibt den Kupferpreis an?

Der Markt bereitet sich auf ein drohendes Angebotsdefizit vor. Verschiedene Indikatoren deuten darauf hin, dass Kupfer 2026 in eine Defizitphase eintreten wird. Wie kräftig dieses Defizit ausfallen wird, bleibt noch abzuwarten. Die Angebotsseite ist allerdings überaus fragil. Das zeigte sich nicht zuletzt am prominenten Beispiel der Grasberg-Mine von Freeport-McMoRan. Die Kupfernachfrage prosperiert hingegen immer stärker und erhält nicht zuletzt durch Trendthemen, wie Energiewende und KI, zusätzliche Dynamik. Dass große Tech-Konzerne, wie Microsoft, Amazon, Meta, Deutsche Telekom etc., zahlreiche KI-Rechenzentren bauen wollen, richtete zuletzt den Anleger-Fokus auf Kupfer.

Unabhängig davon wird Kupfer maßgeblich von der Entwicklung des US-Dollars beeinflusst. Die Nominierung von Kevin Warsh als Powell-Nachfolger ließ den US-Dollar kurzfristig steigen, belastete Gold und Silber stark – und wirkte sich auch auf Kupfer aus. Dabei war der Kupferpreis gerade im Begriff, zu explodieren.

Kupferpreis-Prognose: Steht der nächste Rohstoff-Boom bevor?

In den letzten Wochen wurde die Kupferpreisentwicklung von einer Handelsspanne dominiert. Kupfer handelte in den Grenzen von 5,7 US-Dollar bis 6,1 US-Dollar. Der fulminante Ausbruchsversuch in Richtung 6,5 US-Dollar – obgleich vorerst wieder eingefangen – deutete das gewaltige Potenzial des Kupferpreises an. Während der jüngsten Turbulenzen verstand es Kupfer, die zentrale Unterstützung um 5,5 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen und so im Spiel zu bleiben. Aktuell übt der Kupferpreis wieder Druck auf die obere Begrenzung der Range aus. Explodiert der Kupferpreis erneut?

Eine starke fundamentale Basis (Stichwort Defizit), eine aussichtsreiche Charttechnik sowie ein im Vergleich zu Silber enormes Nachholpotenzial machen Kupfer zu einer spannenden Alternative im Rohstoffsektor. Eine Kupferpreisrallye in Richtung 7 US-Dollar sollte daher nicht überraschen. Insofern dürften die Aktien von Kupferproduzenten wie Southern Copper, BHP, Freeport-McMoRan, Hudbay Minerals etc. oder aber Aktien von Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment wie Barrick Mining oder Newmont Corp. in 2026 weiteres Kurspotenzial bieten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

