Börsenstart Europa - 03.02. - FTSE Athex 20 stark +3,66 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:57:47) bei 25.052,79 PKT und steigt um +0,82 %.
Top-Werte: Daimler Truck Holding +4,82 %, Rheinmetall +2,42 %, Siemens Energy +2,22 %
Flop-Werte: Zalando -3,69 %, Merck -3,50 %, Infineon Technologies -2,33 %
Der MDAX steht bei 31.695,82 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.
Top-Werte: ThyssenKrupp +5,19 %, TRATON +4,04 %, DWS Group +3,72 %
Flop-Werte: PUMA -3,82 %, Delivery Hero -3,46 %, Sartorius Vz. -2,89 %
Der TecDAX steht bei 3.639,41 PKT und verliert bisher -0,15 %.
Top-Werte: Evotec +9,88 %, HENSOLDT +3,51 %, SMA Solar Technology +1,55 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -2,89 %, SILTRONIC AG -2,54 %, Nemetschek -2,46 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.064,54 PKT und gewinnt bisher +0,64 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,42 %, Siemens Energy +2,22 %, UniCredit +2,14 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -3,79 %, Infineon Technologies -2,33 %, L'Oreal -1,13 %
Der ATX bewegt sich bei 5.723,68 PKT und steigt um +1,07 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,62 %, Raiffeisen Bank International +2,48 %, Andritz +1,94 %
Flop-Werte: Lenzing -1,59 %, Immofinanz -0,47 %, Verbund Akt.(A) -0,37 %
Der SMI bewegt sich bei 13.463,21 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +1,69 %, ABB +0,90 %, Logitech International +0,84 %
Flop-Werte: Alcon -1,35 %, CIE Financiere Richemont -0,74 %, Swisscom -0,25 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.214,99 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin +2,50 %, Credit Agricole +1,82 %, Thales +1,69 %
Flop-Werte: Publicis Groupe -8,82 %, Renault -2,42 %, Capgemini -1,99 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:52:25) bei 3.094,79 PKT und steigt um +0,68 %.
Top-Werte: Sandvik +2,58 %, Volvo Registered (B) +2,47 %, Telia Company +2,36 %
Flop-Werte: Alfa Laval -3,13 %, SSAB Registered (A) -0,18 %, Securitas Shs(B) -0,04 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.950,00 PKT und gewinnt bisher +3,66 %.
Top-Werte: Viohalco +1,88 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,18 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,03 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -0,63 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,42 %, Coca-Cola HBC -0,36 %
