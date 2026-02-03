    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Probleme bei Test

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mondmission 'Artemis 2' nicht vor März

    Für Sie zusammengefasst
    • Artemis 2 startet frühestens im März 2024.
    • Probleme beim Test verzögern geplante Mission.
    • Crew in Quarantäne, nun vorzeitig entlassen.
    Probleme bei Test - Mondmission 'Artemis 2' nicht vor März
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Nach Problemen bei einem vorbereitenden Test wird die geplante Mondmission "Artemis 2" nicht vor März stattfinden. "Wir verschieben den Starttermin im Februar und streben nun März als frühestmöglichen Starttermin für "Artemis 2" an", teilte Nasa-Chef Jared Isaacman nach dem unbemannten Bodentest auf der Plattform X mit.

    Das aktuelle Startfenster für "Artemis 2" reicht insgesamt bis in den April. Mit der Mission will die Nasa erstmals seit 1972 wieder Menschen in die Nähe des Mondes schicken. Später sollen bemannte Mondlandungen folgen.

    Bei dem sogenannten "Wet Dress Rehearsal" am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida liefen verschiedene Dinge nicht nach Plan: Unter anderem habe es wegen eines Lecks Unterbrechungen beim Betanken gegeben, erklärte die Nasa. Zudem habe sich die Kälte auf einige Kameras ausgewirkt und die Audioübertragung vom Boden aus sei zeitweise ausgefallen.

    "Wir haben absolut damit gerechnet, auf Herausforderungen zu stoßen", schrieb Isaacman. Es gehe bei solchen Tests genau darum, auf Problemquellen aufmerksam zu werden, um sie vor dem Starttag lösen zu können. Ein konkreter neuer Starttermin sollte erst nach Auswertung aller Testdaten festgelegt werden.

    Crew war nicht an Bord der Rakete

    Bei dem mehrstündigen Test wurden sämtliche Abläufe bis kurz vor dem Start durchgespielt - darunter das Betanken der Rakete "Space Launch System" mit tiefkaltem flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff, ein vollständiger Countdown mit geplanten Haltepunkten sowie das kontrollierte Abbrechen und erneute Hochfahren der Startsequenz bei technischen Problemen oder ungünstigen Wetterbedingungen.

    An dem Bodentest waren neben den Startmannschaften vor Ort auch das Kontrollzentrum in Houston sowie weitere Nasa-Zentren beteiligt. Die vier Astronauten der Mission nahmen nicht aktiv teil. Abläufe am Starttag, etwa das Schließen der "Orion"-Kapsel, wurden jedoch in die Testabfolge integriert.

    Die Crew - Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und der Kanadier Jeremy Hansen - befanden sich in Texas seit Tagen in vorbereitender Quarantäne. Wegen des späteren Starts sollten sie nun daraus entlassen werden, wie es von der Nasa hieß./hae/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Probleme bei Test Mondmission 'Artemis 2' nicht vor März Nach Problemen bei einem vorbereitenden Test wird die geplante Mondmission "Artemis 2" nicht vor März stattfinden. "Wir verschieben den Starttermin im Februar und streben nun März als frühestmöglichen Starttermin für "Artemis 2" an", teilte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     