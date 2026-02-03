Vorläufiges Jahresergebnis 2025
HARTMANN steigert erneut Umsatz und Ergebnis
organisches Umsatzwachstum von 2,2 % erzielt.
Das vorläufige bereinigte EBITDA liegt mit 277 Mio. EUR um rund 15 Mio. EUR über
dem Vorjahreswert. Dies bedeutet auch eine Verbesserung der Margenspanne um 0,3
%. Das Transformationsprogramm des Unternehmens leistete hierbei erneut einen
wesentlichen Ergebnisbeitrag.
"HARTMANN konnte seinen Umsatz und die Profitabilität steigern, obwohl wichtige
Kernmärkte rückläufig waren. Es gelingt uns, durch neue Produkteinführungen und
Kostenmaßnahmen sowie durch neue kundenorientierte Lösungen zu gewinnen. Wir
werden daher weiterhin in strategische Zielmärkte investieren", so Britta
Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE.
Eine fortschreitende Prognose für 2026 wird mit der Publikation der
vollständigen Geschäftszahlen für 2025 am 19. März 2026 veröffentlicht.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie
Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 216 auf Tradegate (03. Februar 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -1,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 789,51 Mio..
Paul Hartmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6700 %.
Ich habe mir jetzt selbst einen überblick verschaft.
Wahrscheinlich wären bei einem Angebot von Schwenk für 300 Euro/Aktie die wenigsten Aktionäre abgabebereit, er müsste schon mindestens das Eigenkapital von ~330 Euro/Aktie bieten und selbst dann wird er wohl nicht mal 10% des Freefloats bekommen.