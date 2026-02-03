    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPaul Hartmann AktievorwärtsNachrichten zu Paul Hartmann

    Vorläufiges Jahresergebnis 2025

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    HARTMANN steigert erneut Umsatz und Ergebnis

    Vorläufiges Jahresergebnis 2025 - HARTMANN steigert erneut Umsatz und Ergebnis
    Foto: Stefan Puchner - dpa
    Heidenheim (ots) - Die HARTMANN GRUPPE hat im Geschäftsjahr 2025 ein vorläufiges
    organisches Umsatzwachstum von 2,2 % erzielt.

    Das vorläufige bereinigte EBITDA liegt mit 277 Mio. EUR um rund 15 Mio. EUR über
    dem Vorjahreswert. Dies bedeutet auch eine Verbesserung der Margenspanne um 0,3
    %. Das Transformationsprogramm des Unternehmens leistete hierbei erneut einen
    wesentlichen Ergebnisbeitrag.

    "HARTMANN konnte seinen Umsatz und die Profitabilität steigern, obwohl wichtige
    Kernmärkte rückläufig waren. Es gelingt uns, durch neue Produkteinführungen und
    Kostenmaßnahmen sowie durch neue kundenorientierte Lösungen zu gewinnen. Wir
    werden daher weiterhin in strategische Zielmärkte investieren", so Britta
    Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE.

    Eine fortschreitende Prognose für 2026 wird mit der Publikation der
    vollständigen Geschäftszahlen für 2025 am 19. März 2026 veröffentlicht.

    Pressekontakt:

    Stephanie Reuter
    PAUL HARTMANN AG
    Tel. +49 7321 36 13 93
    E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6209143
    OTS: PAUL HARTMANN AG
    ISIN: DE0007474041
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie

    Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 216 auf Tradegate (03. Februar 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -1,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 789,51 Mio..

    Paul Hartmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6700 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Paul Hartmann - 747404 - DE0007474041

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Paul Hartmann. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vorläufiges Jahresergebnis 2025 HARTMANN steigert erneut Umsatz und Ergebnis Die HARTMANN GRUPPE hat im Geschäftsjahr 2025 ein vorläufiges organisches Umsatzwachstum von 2,2 % erzielt. Das vorläufige bereinigte EBITDA liegt mit 277 Mio. EUR um rund 15 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Dies bedeutet auch eine Verbesserung der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     