    AEGIS Critical Energy Defence nimmt mit Gründung der Tochterfirma Homeland Nuclear Energy Inc. eine Vorreiterrolle bei der Integration moderner SMR- und Mikroreaktoren ein

    Vancouver, British Columbia – 3. Februar 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die offizielle Gründung seiner neuen Tochtergesellschaft Homeland Nuclear Energy Inc. („Homeland Nuclear“) bekannt zu geben. Dieser spezialisierte Geschäftsbereich widmet sich der Entwicklung, Integration und dem Einsatz von Technologien für kleine modulare Reaktoren (Small Modular Reactors, SMR) und mikromodulare Reaktoren (Micro Modular Reactors, MMR) innerhalb des größeren Ökosystems der resilienten Energielösungen von Aegis.

     

    Mit der Gründung von Homeland Nuclear erzielt Aegis eine strategische Erweiterung seiner Mission zur Sicherstellung einer souveränen und missionskritischen Energieversorgung. Durch die Einrichtung eines speziellen, auf Kernenergie fokussierten Geschäftsbereichs plant Aegis die optimierte Vermarktung von hybriden Energiesystemen, bei denen die konstante Grundlast modularer Kernkraftwerke mit der Reaktionsschnelligkeit der von Aegis entwickelten Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) kombiniert wird.

     

    Strategisches Mandat: Souveränität und Resilienz

    Homeland Nuclear Energy Inc. wird sich auf drei Kernpfeiler konzentrieren:

     

    • Infrastrukturintegration: Entwicklung standardisierter Schnittstellen zur Verbindung von Mikroreaktoren der nächsten Generation mit industriellen und militärischen Mikronetzen.
    • Souveräne Energiesicherheit: Bereitstellung klimafreundlicher, langfristiger Energielösungen für abgelegene Gemeinden im Norden, strategische Häfen und militärische Einrichtungen, in denen Lieferketten für herkömmliche Brennstoffe besonders vulnerabel sind.
    • Führungsrolle in Sachen Regulierung & Sicherheit: Durch die Zusammenarbeit mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie soll sichergestellt werden, dass alle integrierten nuklearen Batteriearchitekturen den höchsten nordamerikanischen Sicherheits- und Cybersicherheitsstandards entsprechen.

     

    „Die Gründung von Homeland Nuclear Energy ist die natürliche Weiterentwicklung unseres Bekenntnisses zu einer ‚Defence-in-Depth‘-Energiestrategie mit mehreren Sicherheitskontrollen“, so Paul Dickson, CEO von Aegis Critical Energy Defence. „Angesichts der steigenden Nachfrage nach Energieautarkie – insbesondere in der Arktis und im Bereich kritischer Infrastrukturen – wird Homeland Nuclear als Brücke zwischen fortschrittlicher Reaktortechnologie und den robusten, batterieintegrierten Systemen dienen, für die Aegis bekannt ist.“

