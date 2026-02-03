ANALYSE-FLASH
RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro
- RBC belässt Sartorius auf "Sector Perform" Einstufung.
- Kursziel für Sartorius liegt bei 260 Euro.
- Ausblick 2026 ist unklar, Erwartungen erfüllt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Laborausrüster habe das Jahr 2025 gut beendet, schrieb Charles Weston am Dienstag. Sowohl im Bioprocessing als auch im Geschäft mit Stammzellen (iPS) habe man mindestens die Erwartungen erfüllt. Der Ausblick auf 2026 sei ziemlich weit gestreut./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 230,6 auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -12,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,63 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -1,19 %/+31,75 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Sartorius Vz. - 716563 - DE0007165631
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Sartorius Vz.. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.