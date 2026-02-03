    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    ANALYSE-FLASH

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Sartorius auf "Sector Perform" Einstufung.
    • Kursziel für Sartorius liegt bei 260 Euro.
    • Ausblick 2026 ist unklar, Erwartungen erfüllt.
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro
    Foto: Sartorius

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Laborausrüster habe das Jahr 2025 gut beendet, schrieb Charles Weston am Dienstag. Sowohl im Bioprocessing als auch im Geschäft mit Stammzellen (iPS) habe man mindestens die Erwartungen erfüllt. Der Ausblick auf 2026 sei ziemlich weit gestreut./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sartorius Vz!
    Long
    213,11€
    Basispreis
    1,63
    Ask
    × 11,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    249,58€
    Basispreis
    2,38
    Ask
    × 11,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Sartorius Vz.

    -4,05 %
    -12,66 %
    -9,28 %
    +1,01 %
    -11,63 %
    -46,44 %
    -45,63 %
    +296,69 %
    +1.897.400,00 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 230,6 auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -12,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,63 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -1,19 %/+31,75 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 260,00, was eine Steigerung von +12,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Sartorius Vz. - 716563 - DE0007165631

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Sartorius Vz.. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Laborausrüster habe das Jahr 2025 gut beendet, schrieb Charles Weston am Dienstag. Sowohl im Bioprocessing als auch im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     