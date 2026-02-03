RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 230,6 auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -12,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,63 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -1,19 %/+31,75 % bedeutet.