BARCLAYS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Klar verfehlte Erwartungen an das vierte Quartal und eine schwache Prognose für 2026 dürften auf dem Aktienkurs des Farben- und Lackproduzenten lassen, schrieb Katie Richards am Dienstag nach dem Bericht der Niederländer./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,74 % und einem Kurs von 56,14EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
