DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Thyssenkrupp auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2029 um vier bis fünf Prozent an. Das Management mache gute Fortschritte mit der strategischen Agenda./ag/ajx
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,92 % und einem Kurs von 11,72EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.
