DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 20 auf 16,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management habe bereits offen eingestanden, dass das Jahr 2025 eine Enttäuschung gewesen sei, schrieb Michael Kuhn in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Ende Februar. Der Gegenwind werde wohl anhalten und entsprechend vorsichtig dürfte das Unternehmen planen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,12EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.