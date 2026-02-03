DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 20 auf 16,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management habe bereits offen eingestanden, dass das Jahr 2025 eine Enttäuschung gewesen sei, schrieb Michael Kuhn in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Ende Februar. Der Gegenwind werde wohl anhalten und entsprechend vorsichtig dürfte das Unternehmen planen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,12EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: SFC Energy
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16,40
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
