DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa erklärte am Dienstag, warum ein "zweites Wolfsburg", eine "echte local-for-local-Strategie", der einzig gehbare Weg für einen Erfolg in China ist./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 05:46 / CET
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 103,7EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
