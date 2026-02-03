DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa erklärte am Dienstag, warum ein "zweites Wolfsburg", eine "echte local-for-local-Strategie", der einzig gehbare Weg für einen Erfolg in China ist./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 05:46 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 103,7EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

