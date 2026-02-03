DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 5,90 Euro auf "Buy" belassen. Der Businessplan der Italiener bis 2029 sei solide, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 6,044EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.