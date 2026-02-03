Akzo Nobel reagieren mit Verlusten auf Zahlen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Akzo Nobel Aktie

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,11 % und einem Kurs von 55,92 auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Akzo Nobel Aktie um -5,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,90 %.

Die Marktkapitalisierung von Akzo Nobel bezifferte sich zuletzt auf 9,54 Mrd..

Akzo Nobel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +6,12 %/+34,89 % bedeutet.