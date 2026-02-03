    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAkzo Nobel AktievorwärtsNachrichten zu Akzo Nobel

    Akzo Nobel reagieren mit Verlusten auf Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Akzo Nobel Aktie fällt um 5,5 Prozent nach Q4-Zahlen.
    • Bereinigter Ebitda unter Konsensschätzungen.
    • Konservativer Ausblick und Fusion mit Axalta im Fokus.
    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Mit deutlichen Abgaben haben Akzo Nobel am Dienstag auf die Zahlen zum vierten Quartal reagiert. Die Aktie verlor zuletzt 5,5 Prozent. Die Analysten von JPMorgan verwiesen auf den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda), der im vierten Quartal unter den Konsensschätzungen gelegen habe. Der Ausblick auf das laufende Jahr erscheine zudem konservativ.

    Das schwächelnde Wachstum überdecke derzeit die Bemühungen des Managements, die Kosten zu senken, hieß es unterdessen von Bernstein. Im Zentrum des Interesses stehe derzeit aber die Fusion mit Axalta./mf/jha/

     

    Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,11 % und einem Kurs von 55,92 auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Akzo Nobel Aktie um -5,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Akzo Nobel bezifferte sich zuletzt auf 9,54 Mrd..

    Akzo Nobel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +6,12 %/+34,89 % bedeutet.






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
