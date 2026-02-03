Leichte Kursverluste - Haushalt in Frankreich verabschiedet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,09 Prozent auf 127,83 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,88 Prozent.

Belastet wurden die Anleihen durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Händler verwiesen auch auf die Beruhigung am Gold- und Silbermarkt nach den jüngsten Turbulenzen. Wichtige Konjunkturdaten stehen weder in der Eurozone noch in den USA an. Auch Vertreter der EZB dürfen sich vor der Zinsentscheidung am Donnerstag nicht mehr zur Geldpolitik äußern.