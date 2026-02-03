Kleinanleger-Hype trifft China-Crash – Silber wird zum gefährlichsten Trade 2026

Diese extremen Ausschläge haben eine Frage entfacht, die selbst erfahrene Marktbeobachter irritiert: Handelt Silber überhaupt noch nach Fundamentaldaten – oder ist es zum Meme-Trade geworden? Für Michael Antonelli von Bull and Baird ist die Antwort eindeutig. "Wie unterscheidet sich Silber beispielsweise von GameStop?", fragte er auf X. Der jüngste Preisanstieg sei "völlig losgelöst" gewesen und vor allem durch Privatanlegerströme angetrieben worden.

Silber erlebt die wohl hektischsten Tage seit Jahrzehnten – und die Dynamik erinnert inzwischen eher an GameStop als an einen klassischen Rohstoffmarkt. Nachdem das Metall in den vergangenen Wochen in einer parabolischen Rallye mehr als 100 Prozent zugelegt hatte, folgte am Freitag der härteste Tagessturz seit 1980 : Die Silber-Futures brachen um mehr als 30 Prozent ein, der iShares Silver Trust verlor über 28 Prozent – der größte Rückgang seiner Geschichte. Am Montag setzte sich die Korrektur zunächst fort, bevor sich die Preise wieder auf über 80 US-Dollar stabilisierten. Am Dienstag notiert Silber bereits wieder rund 9 Prozent höher bei über 85 US-Dollar.

Tatsächlich haben Retail-Trader den Markt dominiert. Laut VandaTrack flossen am 26. Januar rund 171 Millionen US-Dollar in den iShares Silver Trust – fast doppelt so viel wie beim Silber-Squeeze 2021. Auf Reddit jubelten Nutzer über "Diamond Hands", dokumentierten physische Käufe und feierten den Dip als Einstiegschance. Der Meme-Faktor ist so stark, dass Analysten von einer "sich selbst erfüllenden Raserei" sprechen, in der Narrative und Social-Media-Dynamiken die Preisbildung überrollt haben.

Gleichzeitig warnen Profis vor den Risiken. Rhona O’Connell von StoneX sieht Silber "massiv überbewertet" und vergleicht das Verhalten mit Ikarus – einem Flug, der viel zu nah an die Sonne führt und zwangsläufig abstürzt. Auch Tom Sosnoff von Lossdog spricht von einem "Meme-Rohstoff" mit enormen Positionsgrößen und einer Volatilität, die "wir so noch nie gesehen haben".

In China kam es am Montag zusätzlich zu einem Schock eigener Art. Der UBS SDIC Silver Futures Fund LOF – ein 2,2-Milliarden-Dollar-Produkt – stellte sein Bewertungsmodell um und orientiert sich nun an den global gehandelten Silber-Futures statt an den limitierten Preisen der Shanghai Futures Exchange. Die Anpassung führte zu einem Rekordsturz des Nettoinventarwerts um 31,5 Prozent, weil die internationalen Preise deutlich stärker gefallen waren. Viele chinesische Anleger protestierten, da Rückgaben nun zu einem wesentlich niedrigeren Fondswert erfolgen mussten. Die Fondsgesellschaft verteidigte den Schritt mit dem Hinweis, eine nicht angepasste Bewertung wäre "offensichtlich unfair".

Der doppelte Druck – ein globaler Meme-Trade und ein lokaler Fonds-Schock – zeigt: Silber befindet sich in einer Phase, in der Marktmechanik, Social Media und strukturelle Brüche aufeinandertreffen. Analysten warnen, dass die Volatilität vorerst bleiben dürfte. Retail-Anleger sorgen derweil dafür, dass Silber 2026 weniger nach Industriemetall aussieht – und mehr nach einem Meme mit globaler Reichweite.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



