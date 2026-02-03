Dax steigt weiter - Positives Umfeld stützt

Am Vortag bereits hatte der Dax nach nervösem Start zugelegt, denn an den Gold- und Silbermärkten hatte eine Beruhigung eingesetzt. Die Stabilisierung dort setzt sich am Dienstag fort. Nach den US-Börsen kam dies über Nacht auch an den Handelsplätzen in Asien an. Nach Einschätzungen des Marktstrategen Ahmad Assiri vom Handelshaus Pepperstone haben sich die Rahmenbedingungen für den Handel mit Edelmetall trotz der jüngsten Turbulenzen wenig verändert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seinen Erholungskurs schwungvoll fortgesetzt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 1,2 Prozent auf 25.084 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann 0,7 Prozent auf 31.724 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein Prozent nach oben.

Die Experten der Landesbank NordLB erläuterten, dass sich am Vortag unter Anlegern die Erkenntnis durchsetzte, dass sich auch an dem fundamental positiven Umfeld für die Börsen wohl nichts grundlegend geändert hat. So wächst die Weltwirtschaft trotz der US-Zollpolitik und der geopolitischen Krisen robust. "Die zeitweise massiven Verluste am Edelmetall-Markt konnten das Börsenbarometer damit nicht nachhaltig belasten", schrieben die Fachleute.

Aus einzelnen europäischen Ländern gab es ebenfalls positive Nachrichten. So kam am Markt gut an, dass die Bundesregierung in Berlin nun die Rentenreform bevorzugt angehen will. In Frankreich wurde zudem ein monatelanges Ringen um den Haushalt 2026 beendet.

Charttechnisch könnte der Vortag den ersehnten Befreiungsschlag markiert haben, ergänzte Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades. Die spannende Frage bleibe, ob der Mut der Anleger bereits groß genug ist, um jetzt wieder voll zuzugreifen.

Im Dax waren konjunktursensible Aktien besonders gefragt. An der Index-Spitze zogen Daimler Truck um 4,6 Prozent an, und für Siemens Energy ging es um 2,7 Prozent nach oben.

Derweil geht die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde. So will der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius an seine jüngste Erholung anknüpfen und weiter profitabel wachsen. Die Ziele für 2026 implizierten aber eine Senkung der Markterwartungen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis, schrieb Charles Pitman-King von der britischen Investmentbank Barclays. Der wohl bewusst vorsichtige Ausblick sei für die Papiere eine Belastung. Die Vorzugsaktien von Sartorius büßten anfängliche Gewinne ein und fielen zuletzt unter den schwächsten Titeln im MDax um fast zwei Prozent.

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 verdiente im abgelaufenen Jahr noch weniger als zuletzt schon befürchtet. Damit ging es für die Papiere um 1,6 Prozent nach unten.

Zudem bewegten erneut Analystenstimmen die Kurse. So könnte sich nach Ansicht der Privatbank Berenberg ein Kauf der Aktien von Evotec lohnen. Die Hamburger seien ein weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut. Den Kunden böten sie umfangreiche Lösungen in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten. Die Evotec-Papiere schnellten um fast elf Prozent nach oben und waren damit der klare Favorit im Nebenwerteindex SDax ./la/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,95 % und einem Kurs von 6,566 auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +8,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,30 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 120,90 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 163,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -11,61 %/+15,44 % bedeutet.



