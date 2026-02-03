Wolters Kluwer Aktie verliert deutlich an Wert - -5,36 % - 03.02.2026

Die Wolters Kluwer Aktie ist bisher um -5,36 % auf 76,25€ gefallen. Das sind -4,32 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,57 %, geht es heute bei der Wolters Kluwer Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Wolters Kluwer ist ein führender Anbieter von Fachinformationen und Softwarelösungen, insbesondere in den Bereichen Recht, Steuern und Gesundheitswesen. Mit einer starken Marktstellung in Europa und Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Thomson Reuters und RELX Group. Die Integration von KI in ihre Produkte bietet ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Wolters Kluwer Aktionäre einen Verlust von -24,29 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um -2,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,33 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

Wolters Kluwer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,75 % 1 Monat -8,76 % 3 Monate -24,29 % 1 Jahr -53,41 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,02 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von S&P Global und Co.

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,31 %.

Wolters Kluwer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.