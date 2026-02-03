Daimler Truck Holding Aktie weiter aufwärts - 03.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Daimler Truck Holding Aktie. Sie steigt um +4,41 % auf 43,13€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Daimler Truck Holding Aktie. Nach einem Plus von +1,35 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 43,13€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Daimler Truck Holding ist ein führender Hersteller von Lkw und Bussen, bekannt für Innovationen in Elektromobilität und autonomem Fahren. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Volvo, Paccar, Scania und MAN. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen wie Flottenmanagement und Finanzierungen an.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Daimler Truck Holding einen Gewinn von +24,61 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Daimler Truck Holding Aktie damit um +6,56 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,73 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Daimler Truck Holding um +16,95 % gewonnen.

Daimler Truck Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,56 % 1 Monat +15,73 % 3 Monate +24,61 % 1 Jahr +2,47 %

Informationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Es gibt 823 Mio. Daimler Truck Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,51 Mrd. € wert.

Der Dax hat am Dienstag seinen Erholungskurs schwungvoll fortgesetzt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 1,2 Prozent auf 25.084 Punkte. Am Vortag bereits hatte der Dax nach nervösem Start zugelegt, denn an den Gold- und …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Daimler Truck Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Daimler Truck Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Daimler Truck Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.