BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Quartalszahlen des Konkurrenten DaVita zeigten für FMC ein gemischtes Bild, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. So liege der Gewinnausblick der US-Amerikaner klar über der Markterwartung, die Volumenprognose aber unter seiner Schätzung für jene des deutschen Dialyseanbieters./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 38,50EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 47,50

Kursziel alt: 47,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,50 € , was eine Steigerung von +23,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer