BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Quartalszahlen des Konkurrenten DaVita zeigten für FMC ein gemischtes Bild, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. So liege der Gewinnausblick der US-Amerikaner klar über der Markterwartung, die Volumenprognose aber unter seiner Schätzung für jene des deutschen Dialyseanbieters./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 38,50EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.
