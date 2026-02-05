Ihre wichtigsten Termine
Amazon, BMW, Volvo Car, Sony, Shell, Cigna und Hershey stehen heute im Fokus!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Aurubis, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Rational, vorläufige Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz, 10.00 Hauptversammlung)
07:00 Uhr, Schweden: Volvo Car, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Japan: Sony, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Dänemark: Danske Bank, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Dänemark: Vestas, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Schweden: Saab, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Erneuerungen 2026
08:00 Uhr, Deutschland: Anglo American, Q4-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Compass Group, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Shell, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Vodafone Group, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Japan: Suzuki, Q3-Zahlen
10:00 Uhr, Niederlande: Qiagen, Jahres-Pk (15.30 h Analystenkonferenz)
12:00 Uhr, Großbritannien: Linde, Q4-Zahlen (15.00 h Call)
12:00 Uhr, USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Cigna, Q4-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Hershey, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen
14:00 Uhr, Deutschland: BMW, Pre-Close Call
15:00 Uhr, Deutschland: Hyundai Europe, Jahres-Pk, Frankfurt/M.
18:00 Uhr, Italien: Enel, Q4-Umsatz
22:00 Uhr, USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen
22:00 Uhr, USA: News Corp, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Amazon, Q4-Zahlen
USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen
USA: Fortinet, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 12/25
08:00 Uhr, Deutschland: Umsatz im Dienstleistungsbereich 11/25
08:00 Uhr, Rumänien: Einzelhandelsumsatz 12/25
08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 12/25
09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 12/25
13:00 Uhr, Großbritannien: BoE, Zinsentscheid
14:15 Uhr, EU: EZB, Zinsentscheid
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
