    Amazon, BMW, Volvo Car, Sony, Shell, Cigna und Hershey stehen heute im Fokus!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Aurubis, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Rational, vorläufige Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz, 10.00 Hauptversammlung) 
    07:00 Uhr, Schweden: Volvo Car, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Japan: Sony, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Dänemark: Danske Bank, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Dänemark: Vestas, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Schweden: Saab, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Erneuerungen 2026
    08:00 Uhr, Deutschland: Anglo American, Q4-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Compass Group, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Shell, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Vodafone Group, Q3-Umsatz
    08:00 Uhr, Japan: Suzuki, Q3-Zahlen
    10:00 Uhr, Niederlande: Qiagen, Jahres-Pk (15.30 h Analystenkonferenz)
    12:00 Uhr, Großbritannien: Linde, Q4-Zahlen (15.00 h Call)
    12:00 Uhr, USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Cigna, Q4-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Hershey, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen
    14:00 Uhr, Deutschland: BMW, Pre-Close Call
    15:00 Uhr, Deutschland: Hyundai Europe, Jahres-Pk, Frankfurt/M.
    18:00 Uhr, Italien: Enel, Q4-Umsatz
    22:00 Uhr, USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: News Corp, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Amazon, Q4-Zahlen
    USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen
    USA: Fortinet, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 12/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Umsatz im Dienstleistungsbereich 11/25
    08:00 Uhr, Rumänien: Einzelhandelsumsatz 12/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 12/25
    09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 12/25
    13:00 Uhr, Großbritannien: BoE, Zinsentscheid
    14:15 Uhr, EU: EZB, Zinsentscheid
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 05.02.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:30JapanJPNLabor Cash Earnings (YoY)
    01:30USAUSAFed-Mitglied Jefferson spricht
    09:15SpanienESPHCOB Services PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    11:00Euro ZoneEURProducer Price Index (YoY)
    11:00Euro ZoneEURErzeugerpreisindex (Monat)
    14:00USAUSAFed's Barkin speech
    14:15USAUSAADP Employment Change
    15:00USAUSAFed's Barkin speech
    15:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    16:00USAUSAISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
    16:00USAUSAISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
    16:00USAUSAISM Services New Orders Index
    16:00USAUSAISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
    20:30USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    21:00USAUSAFed's Bowman speech
