Zalando Aktie kommt unter die Räder - 03.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Zalando Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,71 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,41 %, geht es heute bei der Zalando Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Zalando-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,90 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Zalando Aktie damit um -0,80 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,37 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Zalando eine negative Entwicklung von -2,73 % erlebt.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,80 % 1 Monat -1,37 % 3 Monate +0,90 % 1 Jahr -30,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Zalando Aktie. Nutzer äußern sich kritisch zur Bewertung und Performance, beschreiben die Aktie als unterbewertet und ohne Zukunftsperspektive. Trotz positiver Marktentwicklung zeigt die Aktie keine Fortschritte, und es wird befürchtet, dass der Kurs unter die 23 Euro-Marke fallen könnte. Viele Teilnehmer setzen auf kurzfristige Handelsstrategien und zeigen sich pessimistisch hinsichtlich einer Erholung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,15 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.