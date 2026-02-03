    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    PUMA Aktie knickt ein - 03.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die PUMA Aktie bisher Verluste von -3,03 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

    PUMA Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.02.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von -3,03 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,13 %, geht es heute bei der PUMA Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die PUMA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +26,80 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,67 % gewonnen.

    PUMA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,04 %
    1 Monat +5,15 %
    3 Monate +26,80 %
    1 Jahr -21,31 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Puma-Aktie, insbesondere im Zusammenhang mit einem Deal mit Anta und der Bewertung der Aktie. Nutzer spekulieren über die Auswirkungen von Sportereignissen auf den Kurs und weisen auf eine erhebliche Bewertungsdifferenz hin. Die Meinungen sind gemischt, wobei einige Anleger optimistisch sind, während andere die Volatilität und Unsicherheiten betonen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,35 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), Under Armour Registered (A) und Co.

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,21 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,61 %. VF notiert im Minus, mit -0,69 %. adidas verliert -0,86 %

    PUMA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    -3,63 %
    -6,04 %
    +5,15 %
    +26,80 %
    -21,31 %
    -64,68 %
    -71,63 %
    +27,70 %
    +1.488,03 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960



