Endeavour Silver - Aktie steigt rasant +9,63 % - 03.02.2026

Die Endeavour Silver Aktie konnte bisher um +9,63 % auf 10,020€ zulegen. Das sind +0,880 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Endeavour Silver Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,020€, mit einem Plus von +9,63 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Endeavour Silver ist ein auf Silber und Gold spezialisiertes Bergbauunternehmen mit mehreren Minen in Mexiko. Es zählt zu den wachstumsstarken Akteuren im Silbersektor. Hauptkonkurrenten sind First Majestic Silver und Pan American Silver. Das Unternehmen zeichnet sich durch hochgradige Vorkommen und nachhaltige Praktiken aus.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Endeavour Silver Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +32,76 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Endeavour Silver Aktie damit um -18,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Endeavour Silver auf +14,62 %.

Endeavour Silver Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,39 % 1 Monat +20,14 % 3 Monate +32,76 % 1 Jahr +154,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Endeavour Silver Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Endeavour Silver Aktie, die kürzlich von 12 auf 8,50 fiel. Anleger sind unsicher über die zukünftige Entwicklung, da der Minensektor hinter den Rohstoffpreisen zurückbleibt. Einige sehen die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit, während technische Analysen auf mögliche neue Höchststände hinweisen. Die allgemeine Stimmung ist von Unsicherheit geprägt, aber langfristige Investoren bleiben optimistisch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Endeavour Silver eingestellt.

Informationen zur Endeavour Silver Aktie

Es gibt 295 Mio. Endeavour Silver Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,96 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Hecla Mining, Fresnillo und Co.

Hecla Mining, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,99 %. Fresnillo notiert im Plus, mit +4,82 %.

Endeavour Silver Aktie jetzt kaufen?

Ob die Endeavour Silver Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Endeavour Silver Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.