    AKTIEN IM FOKUS

    Stahlwerte weiter gefragt - Erholte Metallpreise und China

    Für Sie zusammengefasst
    • Stahlaktien erholen sich nach Rücksetzern, Nachfrage steigt.
    • Metallpreise steigen, beeinflusst durch Fed-Nominierung.
    • Chinas Stahlproduktion schwach, EU plant höhere Zölle.
    AKTIEN IM FOKUS - Stahlwerte weiter gefragt - Erholte Metallpreise und China
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Stahlbereich sind nach ihrem jüngsten Rücksetzer wieder gefragt. Am Vortag waren sie schon mit den Metallpreisen angezogen, die sich von ihrem jüngsten Kurssturz erholten. Dieser Trend setzte sich am Dienstag fort. Im Blick stehen vor allem die Turbulenzen bei den Preisen für Gold und Silber, die von der Nominierung von Kevin Warsh als neuem Präsidenten der US-Notenbank Fed ausgelöst wurden.

    Der gesamte Rohstoffsektor zeigte sich am Dienstag erneut erholt und damit auch die Stahlwerte. Während die Titel des Stahlkonzerns Salzgitter um 3,3 Prozent stiegen, zogen jene von Thyssenkrupp noch stärker um fünf Prozent an. Sie schraubten damit ihren Höchststand seit 2019 weiter nach oben. An der Pariser Börse bewegten sich die Anteile von ArcelorMittal zuletzt mit 1,4 Prozent im Plus.

    Hinzu kommen gute Nachrichten aus China, wo laut dem Analysten Ephrem Ravi von der Citigroup die Lagerbestände Anfang Februar auf dem niedrigsten Niveau seit neun Jahren lagen. Derzeit zögen diese zwar an vor dem chinesischen Neujahrsfest, das am 17. Februar beginnt. Dies sei aber deutlich später als gewohnt. Dies lasse auf eine schwache Stahlproduktion im Dezember und Januar schließen.

    Auch für europäische Stahlkonzerne lässt eine schwächere Produktion in China gewisse Rückschlüsse zu. Denn die EU-Kommission will die heimische Stahlindustrie mit deutlich höheren Zöllen vor Konkurrenz aus Fernost schützen. Citigroup-Experte Ravi selbst hatte im Dezember Maßnahmen gegen Billigimporte aus Fernost als entscheidende Sektor-Triebfeder für 2026 bezeichnet./tih/bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 47,42 auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +7,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,30 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -15,15 %/-23,63 % bedeutet.




    Community Beiträge zu ThyssenKrupp

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um institutionelle Beteiligungsmeldungen und deren Kurswirkung: Morgan Stanley meldet rund 6% (davon 2,49% cash-settled), Goldman hat erhöht; Debatte, ob cash-settled Optionen nach WpHG zurechenbar sind und verdecktes Stakebuilding ermöglichen. Zudem wird Unklarheit über die Zukunft des Stahlgeschäfts thematisiert; technisch gilt die Aktie als kurzfristig überverkauft, Ziel/Widerstand bei ~12 €; Dividendenrendite ~1,5% wird kritisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    4 im Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Stahlwerte weiter gefragt - Erholte Metallpreise und China Aktien aus dem Stahlbereich sind nach ihrem jüngsten Rücksetzer wieder gefragt. Am Vortag waren sie schon mit den Metallpreisen angezogen, die sich von ihrem jüngsten Kurssturz erholten. Dieser Trend setzte sich am Dienstag fort. Im Blick stehen vor …
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
