    Videoausblick

    Die heimlich geplatzte KI-Blase und der Trump-Sumpf!

    Der Reihe nach: der Absturz von Oracle, aber auch die Schwäche von Microsoft und Nvidia (also das "OpenAI-Universum) zeigen, dass mit einem großen KI-Modell nicht durch Abos wirklich viel Geld zu verdienen sein wird!

    Gold und Silber wieder erholt, während die KI-Blase bereits am Platzen ist und mit Trump jetzt der Sumpf in Washington regiert! Der Reihe nach: der Absturz von Oracle, aber auch die Schwäche von Microsoft und Nvidia (also das "OpenAI-Universum) zeigen, dass mit einem großen KI-Modell nicht durch Abos wirklich viel Geld zu verdienen sein wird! Um so erstaunlicher, dass der Nasdaq 100 trotz Oracle, Microsoft und Nvidia gestern dennoch deutlich gestiegen ist. Aber wie lange geht das noch gut? Faktisch können sich die KI-Verlierer nur noch gegenseitig finanzieren - sobald aber Oracle oder OpenAI scheitern, ist es vorbei mit der KI-Blase! Trump gerät durch die Epstein-Files weiter unter Druck. Er hatte versprochen, den Sumpf in Washington auszutrocknen - nun stellt sich heraus, dass er der personifizierte Sumpf ist, weil die Unterscheidung zwischen Privatkasse und Staatskasse immer weiter verschwimmt..

    Hinweise aus Video:

    1. Goldpreis gewinnt nach Crash an Boden: Silber feiert Comeback

    2. Bitcoin-ETF-Käufer im Verlust: Warum Investoren jetzt zögern

     

    Das Video "Die heimlich geplatzte KI-Blase und der Trump-Sumpf! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
