WARBURG RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos von 120 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Investorenveranstaltung habe seine positive Einschätzung untermauert, schrieb Malte Schaumann am Dienstag. Das Kursziel steige mit anziehender Wachstumsdynamik 2026./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 115,2EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

