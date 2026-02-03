WARBURG RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos von 120 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Investorenveranstaltung habe seine positive Einschätzung untermauert, schrieb Malte Schaumann am Dienstag. Das Kursziel steige mit anziehender Wachstumsdynamik 2026./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 115,2EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 145
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
